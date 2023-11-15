Азербайджан договорился о поставке 400 млн куб. м газа в Сербию

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и сербская Srbijagas подписали договор о поставках азербайджанского газа в Сербию. Подписание состоялось по итогам прошедшей в Баку встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Договор предусматривает поставку в Сербию до 400 млн куб. м газа из Азербайджана в 2024 году с возможностью увеличения этих объемов в будущем. Кроме того, министры энергетики двух стран подписали меморандум о содействии сотрудничеству между SOCAR и Srbijagas, сообщило азербайджанское Минэнерго.

«Благодаря поставкам азербайджанского газа в Сербию через интерконнектор Болгария—Сербия, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем, мы достигнем нашей стратегической цели по диверсификации наших источников поставок, в том числе усилению нашей роли как транзитной страны в распределение газа в Центральную Европу» уточнила госпожа Джедович-Ханданович.

Предполагалось, что в 2023 году Баку начнет реализацию проекта для экспорта газа в Сербию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что в этом году страна направит половину экспортируемого в 2023 году газа в Европу. Поставки газа из Азербайджана также согласовывают Болгария, Венгрия и Румыния.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Европа вновь балует себя газом».

Лаура Кеффер