Азербайджан с 2023 года начнет реализацию проекта для экспорта газа в Сербию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с сербским коллегой Александром Вучичем. В ходе переговоров господин Алиев заявил о намерении Баку с 2023 года принять практические шаги для экспорта электроэнергии в Сербию.

«Имеются возможности для сотрудничества как в сфере природного газа, так и в области электроэнергии, проведены соответствующие переговоры. Уверен, что со следующего года будут предприняты практические шаги для экспорта азербайджанской электроэнергии в Сербию»,— сказал господин Алиев (цитата по ТАСС).

По словам господина Алиева, экспорт природных ресурсов Азербайджана уже осуществляется по различным направлениям, в том числе на европейский континент, включая соседние с Сербией страны.

Кроме того, президент напомнил, что на прошлой неделе между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией было заключено соглашение о поставках азербайджанской электроэнергии в Европу. «Кабель, который будет проложен по дну Черного моря, утвердит Азербайджан в качестве важного поставщика для Европы и в этой области»,— добавил он.

В конце декабря главы Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали соглашение о прокладке электрического кабеля по дну Черного моря для обеспечения азербайджанской электроэнергией Европы. 29 августа господин Вучич заявил, что в следующем году Сербия также планирует закупить у Азербайджана газ.

Милена Костерева