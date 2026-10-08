МИД России назвал причины выхода из Рамсарской конвенции о болотах
08.10.2026, 06:02
Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях в декабре 2025 года, так как страны Запада пытались использовать ее для давления на Москву. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Алимов.
«Западные государства пытались активно использовать данный международно-правовой инструмент для давления на Российскую Федерацию в связи с проведением СВО на Украине. Регулярные попытки призвать отдельные страны-участницы, а также секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем»,— сказал господин Алимов в разговоре с «РИА Новости».
Рамсарская конвенция была принята в Иране в 1971 году для защиты местообитаний водоплавающих птиц. Часть закрепленных за Украиной объектов после референдумов 2014 и 2022 годов перешла под контроль России.