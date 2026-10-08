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Мир

МИД России назвал причины выхода из Рамсарской конвенции о болотах

08.10.2026, 06:02
Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях в декабре 2025 года, так как страны Запада пытались использовать ее для давления на Москву. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Алимов.
Замглавы МИД России Александр Алимов

Замглавы МИД России Александр Алимов

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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«Западные государства пытались активно использовать данный международно-правовой инструмент для давления на Российскую Федерацию в связи с проведением СВО на Украине. Регулярные попытки призвать отдельные страны-участницы, а также секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем»,— сказал господин Алимов в разговоре с «РИА Новости».
Рамсарская конвенция была принята в Иране в 1971 году для защиты местообитаний водоплавающих птиц. Часть закрепленных за Украиной объектов после референдумов 2014 и 2022 годов перешла под контроль России.
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