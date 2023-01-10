Азербайджан направит половину экспортируемого в 2023 году газа в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 2023 году его страна планирует экспортировать 24 млрд куб. м. При этом почти половина этих объемов — 12 млрд куб. м. — будет направлена в европейские страны.

Как уточнил господин Алиев в интервью азербайджанского ТВ в 2021 году, Азербайджан поставил в Европу 8 млрд куб. м. газа. «Поэтому мы становимся уже серьезным игроком на газовом рынке, в том числе на европейском»,— сказал он.

В сентябре Азербайджан подписал с главой Еврокомиссии договор об энергетическом сотрудничестве. Азербайджанский газ покупают Италия, Болгария и Греция. С 2023 года Баку начнет реализацию проекта для экспорта газа в Сербию. Ильхам Алиев анонсировал увеличение мощности Трансатлантического газопровода из Азербайджана в Европу (TANAP) до 32 млрд куб. м. Сейчас его пропускная способность составляет 16 куб. м. Конкретных сроков модернизации трубопровода господин Алиев не называл.

Как отметил господин Алиев, доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн куб. м. Это позволяет экспортировать газ более 100 лет.

Как говорил ранее азербайджанский министр энергетики Парвиз Шахбазов, только по итогам восьми месяцев Азербайджан увеличил газовый экспорт на 10%. По мнению экспертов, с помощью дополнительного контракта с Россией Баку хочет высвободить дополнительные объемы газа для экспорта в Европу. «Газпром» дополнительно поставит в Азербайджан до 1 млрд куб. м. газа этой зимой. При этом Ильхам Алиев заверял, что его страна не будет конкурировать с Россией на рынке газа. Азербайджан наращивает поставки российского газа.

Как увеличение импорта из России позволит нарастить экспорт в Европу — в материале «У Азербайджана развился газообмен».

Анастасия Ларина