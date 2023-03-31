Болгария, Венгрия и Румыния согласовывают поставки газа из Азербайджана

Венгрия намерена в конце апреля заключить с Болгарией и Румынией соглашение о развитии трубопроводной системы в Юго-Восточной Европе для импорта природного газа из Азербайджана. Об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи с министрами энергетики Организации тюркских государств. По его словам, Венгрия надеется начать импорт азербайджанского газа к концу года и получать по 1–2 млрд куб. м в год.

«Конечно, нам также необходимо развитие инфраструктуры в странах Юго-Восточной Европы — Болгарии и Румынии. В этих целях мы подпишем в конце следующего месяца соглашение в Софии»,— рассказал глава МИД Венгрии (цитата по ТАСС). Господин Сийярто добавил, что также рассматриваются поставки газа через Турцию, и с турецкими партнерами уже ведутся переговоры «о конкретных деталях». Подробности министр не привел.

Азербайджан поставляет газ в Европу, помогая западным странам заместить российское топливо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре 2022 года призвал приступить к реализации транзита природного газа из Туркменистана на западные рынки. Как писало Bloomberg, господин Эрдоган рассчитывает на транзит туркменского природного газа через его страну в Европу. По данным агентства, идея заключается в том, чтобы транспортировать газ на судах в Азербайджан, а затем закачивать его в цепочку трубопроводов Южного газового коридора, соединяющую Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию.

Лаура Кеффер