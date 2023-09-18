Европа вновь балует себя газом

Промышленный спрос на газ в странах ЕС оживился на фоне снижения цен: в августе впервые за десять месяцев был зафиксирован рост потребления газа — на 6,5% год к году, до 17,5 млрд кубометров. Пока это происходит только в отдельных странах, в Германии и Испании, и в основном объясняется низкой базой прошлого года, когда потребители экстремально сокращали спрос на фоне пиковых цен на газ. Тем не менее в ближайшие месяцы, как ожидают аналитики, положительная динамика потребления может сохраниться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Потребление газа в странах ЕС в августе, после десяти месяцев последовательного снижения, выросло сразу на 6,5% год к году, до 17,5 млрд кубометров, говорится в ежемесячном докладе Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ). Вместе с тем с января по август потребление газа в ЕС сократилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 214 млрд кубометров.

«Стоит отметить, что август 2022 года стал месяцем, когда цены достигли исторического максимума, что привело к остановке промышленности по всей Европе, при этом 70% производства удобрений в Европе было остановлено в этот период»,— говорится в докладе.

Прошлогодний энергетический кризис в Европе привел к сокращению потребления топлива после падения поставок газа из России. Еврокомиссия рекомендовала странам снизить потребление газа минимум на 15% на фоне нехватки сырья и высоких цен. В последние месяцы цены на газ в ЕС стабилизировались, несмотря на общую волатильность, из-за высоких запасов в ПХГ и теплой погоды. В сентябре—ноябре, по прогнозам APEC Climate Center, температура на большей части планеты будет выше нормы.

Рост спроса в августе во ФСЭГ объясняют снижением цен на газ, вызвавшим оживление в промышленном секторе ряда стран ЕС, в первую очередь в Германии и Испании. Германия — крупнейший потребитель газа в ЕС — снижала потребление на протяжении последних полутора лет, но в августе спрос вырос сразу на 8,8%, до 3,6 млрд кубометров. Рост спроса наблюдался во всех секторах экономики, более всего в электроэнергетике — 24% год к году, поскольку низкие цены привели к росту загрузки газовых ТЭС относительно угольных. В промышленном секторе потребление газа увеличилось на 8%, рост зафиксирован впервые с ноября 2021 года.

В Испании потребление газа снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,3 млрд кубометров. Более всего — на 32% — упало потребление в электроэнергетике из-за роста производительности ВИЭ. При этом в промышленном секторе спрос на газ растет уже третий месяц подряд. В августе он вырос сразу на 25% и произошел за счет нефтеперерабатывающей (рост на 107%), текстильной (на 110%), агропродовольственной (9%) и фармацевтической (34%) промышленности.

Можно увидеть положительную динамику спроса на газ в ЕС в ближайшие месяцы, в основном из-за эффекта низкой базы второго полугодия 2022 года: если в августе 2022 года спрос сократился на 8,2% год к году, то в сентябре — на 9,5%, а в октябре — уже на 23,3%, напоминает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. «Поэтому темпы роста спроса в ближайшие месяцы могут оказаться двузначными. Но, конечно, динамика будет сильно зависеть от температурного фактора и выработки ВЭС»,— полагает он. Несмотря на восстановление спроса на фоне низких цен, повышательный тренд, по его мнению, остается хрупким — потребление газа в промышленности Италии и Франции снижается, при этом спрос на газ в электроэнергетике и со стороны населения остается слабым. Эксперт также обращает внимание на то, что статистика ФСЭГ основана на данных ENTSOG и итоговые оценки могут быть выше: например, для Италии Евростат оценивает потребление газа в августе в 3,33 млрд кубометров (минус 12,6% год к году), ФСЭГ — в 3,2 млрд кубометров (минус 11% год к году).

Татьяна Дятел