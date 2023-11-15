Вице-спикер Госдумы просил Роскомнадзор не ассоциировать радугу с ЛГБТ

Заместитель председателя Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков направил обращение в Роскомнадзор с просьбой официально объявить, что радуга не связана с ЛГБТ. Использование изображения радуги не является административным или уголовным нарушением, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, опубликовать на сайте Роскомнадзора официальное сообщение о том, что использование радуги не является административным или уголовным нарушением, а радуга не имеет никакого отношения к ЛГБТ»,— указал господин Даванков в письме.

По мнению политика, официальное разъяснение ведомства позволит сократить число «абсурдных случаев преследования» за использования изображения радуги. Разъяснения также помогут снизить нагрузку на правоохранительные органы.

По словам депутата, после принятия закона участились заявления в полицию и Роскомнадзор из-за использования изображения радуги. Он отметил, что из-за закона и жалоб все больше официальных сайтов «опасаются использовать изображение радуги».

8 ноября телеканал ТНТ обесцветил радугу в клипе K-pop-группы. 31 октября владелец телеканала получил четыре административных протокола за нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). 3 ноября в отношении издательства «Эксмо» по той же статье КОАП РФ было начато производство. Тогда полиция выявила пропаганду в книге комиксов «Голубь Геннадий». В рамках административного расследования была назначена лингвистическая экспертиза.