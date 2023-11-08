Телеканал «ТНТ Music» обесцветил радугу в клипе K-pop-группы

Зрители телеканала «ТНТ Music» заметили, что в клипе «God of Music» южнокорейской группы Seventeen радуга серого цвета, тогда как в оригинальном видео участники поют на фоне разноцветной радуги с летящими по ней нотами и голубого неба. Пользователи в соцсетях предполагают, что телеканал откорректировал радугу из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, предполагающего штраф либо приостановление деятельности. Сам «ТНТ Music» ситуацию не комментировал.

Напомним, в конце октября в суд поступило четыре протокола о нарушении телеканалом закона о запрете демонстрации ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних, а в июле его оштрафовали на 1 млн руб. за отсутствие возрастной маркировки «18+» у клипа певицы Alma на песню «Summer Really Hurt Us».