На владельца ТНТ Music составили четыре протокола о пропаганде ЛГБТ

В Таганский суд Москвы поступили четыре административных протокола о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ) в отношении ООО «Фонбет ТВ», которой принадлежит телеканал ТНТ Music. Согласно картотеке суда, на которую обратили внимание «Осторожно, новости», дела были зарегистрированы 30 октября.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП для физлиц — штраф до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 4 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Таким образом, по четырем административным протоколам «Фонбет ТВ» может грозить штраф до 16 млн руб.