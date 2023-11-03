На «Эксмо» составлен протокол о ЛГБТ-пропаганде из-за комиксов «Голубь Геннадий»

Главное управление МВД по Москве возбудило административное дело в отношении издательства «Эксмо» по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП). Полиция выявила пропаганду в книге комиксов «Голубь Геннадий». В рамках административного расследования назначена лингвистическая экспертиза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по установлению граждан, разместивших отмеченную выше информацию»,— говорится в письме ГУ МВД по Москве на запрос депутата Госдумы Александра Хинштейна. В письме, опубликованном в Telegram-канале депутата, полиция также сообщает, что попросила Роскомнадзор проверить, нет ли в действиях «Эксмо» состава административного правонарушения, прописанного в ст. 6.17 КоАП («Нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»).

По данным «Осторожно Media», поводом для возбуждения административного дела о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений стал монолог в комиксе об ориентации главного героя: «Иногда инстинкты берут верх над Геннадием. Голуби не всегда различают пол друг друга. Поэтому Геннадий предпочитает думать, что он пансексуал (когда партнера выбирают исключительно по личным качествам.— "Ъ")»,— написала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

«Изданная холдингом "Эксмо", она (книга про голубя Геннадия.— "Ъ") открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12,— написал господин Хинштейн в Telegram.— Вдвойне возмутительно, что автор комиксов — находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. На своей странице в соцсетях он уже экипировал "Голубя Геннадия" в украинскую военную форму. Но "Эксмо" это, похоже, ничуть не смущает».

В пресс-службе «Эксмо» проекту «Осторожно Media» сообщили, что всем клиентам была сделана рассылка о запрете продаж книги «Голубь Геннадий». «Договор с автором прекращен, автору ничего не выплачивается. Сеть книжных магазинов "Читай-город" проверила наличие комикса "Голубь Геннадий". В данный момент ни в рознице, ни на сайте комиксов данного цикла нет в продаже»,— сообщили в издательстве.

Книга комиксов «Голубь Геннадий» — развитие веб-комикса, созданного украинской художницей Татьяной Koro в 2016 году. Впервые книга была опубликована в 2018 году петербургским издательством «КомФедерация», входившим в холдинг «Эксмо». Последний тираж в РФ был отпечатан 21 января 2022 года, до начала военной спецоперации на Украине. 1 ноября 2023 года издательство «КомФедерация» объявило о прекращении работы.

Полина Мотызлевская