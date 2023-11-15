Роспотребнадзор: штамм коронавируса «пирола» не будет превалирующим в России

Вариант коронавируса «пирола» продолжит распространяться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, этот штамм вируса вряд ли станет превалирующим в стране.

«У нас пока единичные случаи, широкого распространения вирус пока не получил. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим»,— пояснила она в интервью каналу РБК.

По словам госпожи Поповой, заболеваемость COVID-19 в России растет шестую неделю. 30% всех случаев заражения вирусом фиксируют в Московском регионе и в Санкт-Петербурге.

«Рост сезонный, ничего необычного пока не происходит. С первых недель октября мы увидели вторую волну (коронавируса.— "Ъ"), гораздо более высокую, чем сентябрьский подъем. Сейчас вирус набирает силу»,— подчеркнула глава Роспотребнадзора.

8 ноября Анна Попова заявила, что в стране началась новая волна заболеваемости COVID-19. В России выявили десять случаев заражения штаммом «пирола», из них три — в Москве. Центр имени Гамалеи в октябре заявил об утрате вакциной «Спутник V» защиты от коронавируса. Разрабатывается новый вариант препарата, в гражданский оборот он может поступить к марту 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ» «"Спутник" уступил "кракену"».

Лаура Кеффер