РБК узнал о планах властей запретить экспорт сжиженного углеводородного газа
Правительство России рассматривает возможность запретить экспорт сжиженного углеводородного газа для непроизводителей до конца года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Вопрос обсуждался 13 октября на совещании по ситуации на рынке топлива с участием вице-премьера Александра Новака. С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба. Цель — насытить рынок на время ремонтов заводов.
Один из источников РБК уточнил, что речь идет о сжиженном углеводородном газе, используемом в качестве автомобильного топлива.
Ранее Александр Новак заявил об улучшении ситуации на российском топливном рынке. По его словам, часть нефтеперерабатывающих заводов уже вышла с ремонтов. Для объектов ТЭК была усилена защита от БПЛА.