Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Попова: в Москве выявлено три случая заражения штаммом коронавируса «пирола»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве выявлено три случая заражения штаммом коронавируса «пирола», все они являются завозными. В целом в России, по ее словам, зафиксировано десять случаев заражения этим штаммом.

Анна Попова

Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Первый случай мы зарегистрировали 3 ноября, притом что отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболевания у человека, который приехал из-за границы, из Турции. Второй случай — то же самое: человек приехал из Турции, но перед этим побывал и в Германии. Ну и третий случай тоже связан с путешествием за пределы родной страны»,— сообщила госпожа Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, при текущей «миграционной активности» населения России завозные случаи заражения «пиролой» неизбежно будут выявляться в стране.

За прошлую неделю заболеваемость вирусом в России выросла на 31,7%, а за последние четыре года уровень заболеваемости повысился вдвое. 8 ноября глава Роспотребнадзора признала, что в стране началась новая волна заболеваемости COVID-19. Центр имени Гамалеи еще в октябре заявил об утрате вакциной «Спутник V» защиты от коронавируса. Разрабатывается новый вариант препарата, в гражданский оборот он может поступить к марту 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ» «"Спутник" уступил "кракену"».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...