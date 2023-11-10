Попова: в Москве выявлено три случая заражения штаммом коронавируса «пирола»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве выявлено три случая заражения штаммом коронавируса «пирола», все они являются завозными. В целом в России, по ее словам, зафиксировано десять случаев заражения этим штаммом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Первый случай мы зарегистрировали 3 ноября, притом что отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболевания у человека, который приехал из-за границы, из Турции. Второй случай — то же самое: человек приехал из Турции, но перед этим побывал и в Германии. Ну и третий случай тоже связан с путешествием за пределы родной страны»,— сообщила госпожа Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, при текущей «миграционной активности» населения России завозные случаи заражения «пиролой» неизбежно будут выявляться в стране.

За прошлую неделю заболеваемость вирусом в России выросла на 31,7%, а за последние четыре года уровень заболеваемости повысился вдвое. 8 ноября глава Роспотребнадзора признала, что в стране началась новая волна заболеваемости COVID-19. Центр имени Гамалеи еще в октябре заявил об утрате вакциной «Спутник V» защиты от коронавируса. Разрабатывается новый вариант препарата, в гражданский оборот он может поступить к марту 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ» «"Спутник" уступил "кракену"».

Александр Кислов