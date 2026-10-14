Дизелю не хватает мощности
МЭА ожидает сохранения дефицита топлива до середины 2027 года
Восстановление нефтяных поставок из стран Ближнего Востока в сентябре шло «полным ходом», отмечается в новом докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Несмотря на это, мировой энергетический рынок продолжает испытывать острый дефицит готового топлива из-за повреждения перерабатывающих мощностей. Экспорт нефтепродуктов из стран Персидского залива сейчас более чем в два раза ниже довоенного уровня — 1,9 млн баррелей в сутки. В том числе из-за этого потребление топлива в мире снижается, что, в свою очередь, чревато замедлением промышленности и общего экономического роста.
Экспорт нефти из стран Персидского залива в сентябре увеличился на 4,4 млн баррелей в сутки (б/с) к августу, до 13,9 млн б/с, прежде всего за счет перестройки морской логистики и поставок в обход Ормузского пролива, следует из нового доклада МЭА. «Восстановление экспорта шло полным ходом»,— сказано в опубликованном 14 октября документе.
Тем не менее такой рост отгрузок нефти не решил проблему дефицита готового топлива. Поскольку в ходе конфликта из строя вышла часть нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке, выпуск нефтепродуктов сократился. В целом в сентябре на мировые рынки поступило в два с половиной раза меньше топлива, чем в довоенные месяцы,— 1,9 млн б/с против 4,7 млн б/с. «Сокращение поставок из ближневосточных стран, России и ряда азиатских государств создало крайне сильное давление на рынки дизельного топлива»,— подчеркивается в докладе.
Наиболее напряженная ситуация сложилась с выпуском газойля — нефтяного дистиллята, используемого в качестве дизельного и печного топлива. По оценке МЭА, в третьем квартале его мировое производство сократилось на 1,7 млн б/с в годовом выражении, до 27,2 млн б/с. Совокупный экспорт газойля из России и стран Ближнего Востока обвалился более чем на 60%, до 820 тыс. б/с. Увеличение поставок из США и Китая оказалось недостаточным для компенсации выпавших объемов.
Нехватка топлива привела к рекордному росту цен: стоимость дизеля в Европе и США поднялась в сентябре до исторического максимума в $220 за баррель. Таким образом, дизель стоит уже почти вдвое дороже нефти. Высокие цены начали сдерживать потребление топлива по всему миру: в третьем квартале оно уменьшилось на 750 тыс. б/с, до 28,7 млн б/с.
В надежде на снижение цен страны стали откладывать подготовку к отопительному сезону — обычно в его преддверии запасы дизеля в хранилищах растут, однако в этом году тенденция противоположна. Если в третьем квартале 2025 года резервы газойля в мире росли на 880 тыс. б/с, то уже в июле—сентябре текущего года сокращались на 100 тыс. б/с.
Осложняет ситуацию и снижение рентабельности нефтепереработки.
В МЭА предупреждают, что из-за роста расходов на закупку и доставку нефти ряд заводов в Европе и Азии могут сократить производство топлива, что, в свою очередь, еще сильнее усугубит его дефицит.
По прогнозу агентства, восстановить запасы дизельного топлива удастся не раньше второго полугодия 2027 года. Если поставки с Ближнего Востока не вернутся к довоенному уровню, потребуется и дальше сокращать потребление. Однако снижение потребления дизеля, широко используемого в промышленности, грузоперевозках и сельском хозяйстве, может обернуться замедлением экономической активности и сдержать рост ВВП.
По данным МЭА, объем поставок нефти и нефтепродуктов из России в сентябре снизился к предыдущему месяцу на 10 тыс. б/с, до 6,52 млн б/с, при этом доходы от экспорта выросли на $3,6 млрд, до $17,67 млрд. Прежде всего это связано с удорожанием марки российской нефти Urals FOB Primorsk: в сентябре ее стоимость поднялась до $94,3 за баррель — максимума с февраля 2022 года.