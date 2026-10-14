Дизелю не хватает мощности

Тем не менее такой рост отгрузок нефти не решил проблему дефицита готового топлива. Поскольку в ходе конфликта из строя вышла часть нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке, выпуск нефтепродуктов сократился. В целом в сентябре на мировые рынки поступило в два с половиной раза меньше топлива, чем в довоенные месяцы,— 1,9 млн б/с против 4,7 млн б/с. «Сокращение поставок из ближневосточных стран, России и ряда азиатских государств создало крайне сильное давление на рынки дизельного топлива»,— подчеркивается в докладе.