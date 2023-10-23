«Спутник» уступил «кракену»

«Спутник V» перестал защищать от COVID-19 с января 2023 года. Об этом сообщил глава разработавшего «Спутник» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, добавивший, что это произошло после распространения варианта коронавируса «кракен». Господин Гинцбург ожидает окончания клинических испытаний новой вакцины 10 декабря, но признает, что к моменту ее поступления в гражданский оборот в марте следующего года препарат может частично или полностью утратить актуальность. Впрочем, в Минздраве “Ъ” заверили, что обновленная вакцина может быть введена в гражданский оборот сразу после подтверждения безопасности препарата — через четыре недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вакцинация, как и прежде, хороша при наличии действующей вакцины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Вакцинация, как и прежде, хороша при наличии действующей вакцины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Вакцина от коронавируса «Спутник V» полностью потеряла защитные свойства после появления штамма COVID-19 «кракен». Об этом в интервью «Газете.Ру» сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, «Спутник V» защищал в первые два года пандемии. Однако с середины лета 2022 года, когда появились первые варианты коронавируса «омикрон», его эффективность сначала упала в восемь раз, а потом — раз в двадцать. «А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен") — в январе 2023 года,— "Спутник" перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины»,— сказал господин Гинцбург.

Таким образом, заключил эксперт, вакцинироваться в России сейчас нечем, «если не считать "Конвасэла" (разработанная Федеральным медико-биологическим агентством вакцина на основе N-белка коронавируса) и "ЭпиВакКороны" от Центра "Вектор" на основе пептидных антигенов».

Александр Гинцбург добавил, что клинические испытания обновленной вакцины должны закончиться 10 декабря. В гражданский оборот новый вариант препарата может поступить к марту 2024 года. При этом Александр Гинцбург признал, что «есть вероятность, что эта вакцина в марте уже будет не очень актуальна или совсем неактуальна». Господин Гинцбург считает, что пандемия не завершена, а COVID-19 не просто присутствует в популяции, но и очень хорошо приспосабливается, постоянно эволюционируя.

Отметим, Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан в июле 2023 года. В ведомстве сочли такое решение «целесообразным» из-за формирования высокого уровня коллективного иммунитета против COVID-19 и стабилизации эпидемической ситуации в России.

К уязвимым категориям, уточнили в Минздраве, относятся лица старше 18 лет, которые ранее не болели коронавирусом или не вакцинировались; лица старше 60 лет; а также граждане с хроническими заболеваниями; лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими / онкогематологическими заболеваниями.

В сентябре стало известно, что в ряде российских регионов начали вакцинировать население от COVID-19 платно. Дело в том, что с апреля 2023 года субъекты перестали получать вакцины от коронавируса за счет средств федерального бюджета.

В январе—августе 2023 года регионы закупили 109 тыс. упаковок вакцин от COVID-19. Это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год — 69,6 тыс. упаковок, подсчитал РБК на основе данных аналитической компании Headway Company (специализируется на мониторинге тендерных закупок в фармацевтической отрасли).

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов рассказал “Ъ”, что вакцина «Спутник» с новым антигенным составом прошла доклинические испытания — они завершены летом этого года. После этого разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований. Испытания проводятся совместно с департаментом здравоохранения Москвы, ориентировочный срок завершения наблюдения за участниками клинического исследования — около четырех недель. Господин Чуланов подчеркнул, что этап клинических исследований позволяет подтвердить безопасность и эффективность исследуемого препарата.

«С правовой точки зрения сегодня ничто не сдерживает производство: Центр имени Гамалеи может производить вакцину уже сейчас, чтобы с момента завершения клинических исследований ее выпустить, это их полномочия, так как у них есть в том числе и необходимые производственные мощности,— заявил Владимир Чуланов.— Если клиническая эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены — а академик Александр Леонидович Гинцбург выразил в этом уверенность,— вакцина может быть сразу введена в гражданский оборот».

Господин Чуланов в то же время отметил, что в настоящее время в стране не наблюдается активного роста заболеваемости и значительного роста числа госпитализаций.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 9 по 15 октября выявлено 16 852 новых случая заражения, госпитализировано 2776 человек.

Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский указывает, что вакцины и до появления «омикрона» не защищали от заражения — они позволяли снизить ущерб для здоровья в ходе выздоровления. «С этой задачей вакцины в целом справляются,— продолжает господин Терский.— Постинфекционные осложнения, которые теперь принято называть long COVID, у невакцинированных фиксировались вдвое чаще, чем у вакцинированных двумя и более дозами. Но если человек переболел, то рассчитывать на эффективность вакцины в защите от осложнений не приходится. Ведь вирус, вызвавший заболевание, формирует намного более устойчивый полноценный иммунитет, чем любая вакцина. В этом причина неизбежного конца любой эпидемии — с применением вакцин или без них».

Опрошенные “Ъ” эксперты подтверждают, что действующая вакцина перестала отвечать многочисленным мутациям вируса. Однако молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов считает, что людей из групп риска она все равно защищает от негативных сценариев. Он не вполне согласен с заявлением Александра Гинцбурга о том, что пандемия коронавируса продолжается. «Вирус действительно циркулирует в популяции, он заражает множество людей, меняется, но мы видим, что инфекция стала легче, люди без сопутствующих заболеваний страдают не в той мере, как раньше,— поясняет господин Харитонов.— Новая вакцина нужна для защиты уязвимых групп населения, потому что с ковидом нам теперь жить. Но не нужно бить тревогу, что “Спутник” не такой эффективный, как раньше. Вирус тоже уже не такой злой». Напомним, в мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании пандемии коронавируса как чрезвычайной ситуации в здравоохранении и предложила рассматривать COVID-19 в качестве сезонной вирусной инфекции.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо считает, что с учетом быстрой мутации вируса лучшей защитой от него является сознательность в соблюдении профилактических мер со стороны каждого гражданина и общества в целом.

В первую очередь — своевременная изоляция заболевших, проветривание помещений, дезинфекция поверхностей, мытье рук после посещения улицы и общественных мест, указывает госпожа Шуппо. Главный врач клиники «Ниармедик» на Маросейке Анна Рыбакова соглашается, что существующая вакцина уже не подходит, поэтому врачи должны рекомендовать соблюдать меры предосторожности, а людям из групп риска — реагировать на изменения в организме, не переносить на ногах температуру, а обращаться к специалистам, чтобы избежать развития осложнений.

Наталья Костарнова