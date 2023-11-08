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Коммерсантъ FM
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Глава Роспотребнадзора заявила о новой волне заболеваемости COVID-19

В России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости COVID-19. За прошедший месяц число заболевших выросло в два раза, еженедельно в стране фиксируют 35-36 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре. Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35-36 тыс., вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад»,— сказала гсопожа Попова в рамках правительственного часа в Совфеде (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы Роспотребнадзора, 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Преобладающим среди всех случаев заболевания остается штамм «омикрон». «Это говорит о том, что волна начинается, дальше будет распространяться по всей стране. Сегодняшняя ситуация, она расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема», — добавила она.

О росте в России заболеваемости COVID-19 Минздрав предупредил в конце октября. 25 октября министерство обновило методические рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В обновленные методички, в частности, вошли новая вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Д», предназначенная для детей в возрасте от шести до 11 лет, а также «Гам-КОВИД-Вак-М». Разработанная Россией в 2020 году вакцина «Спутник V» перестала защищать от COVID-19 с января 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Спутник'' уступил ''кракену''».

Милена Костерева

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