Минздрав предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах

Подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом зафиксирован в нескольких регионах России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Адыгею. Он заверил, что рост заболеваемости медленный.

Господин Мурашко призвал вакцинироваться от гриппа, а также ждать обновленной вакцины от COVID-19. Разработчик «Спутника V» Центр имени Гамалеи сообщал, что в гражданский оборот новый вариант препарата может поступить только к марту 2024 года.

«Сейчас идут клинические исследования по новому антигенному составу вакцины "Спутник", в самое ближайшее время они будут завершены, планируем, что новая вакцина будет доступна. Рост (заболеваемости.— "Ъ") есть, он медленный»,— утверждает Михаил Мурашко (цитата по ТАСС).

С конца августа заболеваемость коронавирусом снова стала расти по всему миру. Роспотребнадзор пока не видит оснований для возвращения масочного режима. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 23 октября заявил об утрате «Спутником V» защиты от COVID-19. В значительном числе поликлиник Санкт-Петербурга и Ленинградской области вакцинацию не проводят из-за отсутствия препаратов.

Подробности — в материале «Ъ» «"Спутник" уступил "кракену"».

Лаура Кеффер