КНДР испытала «сверхмощный» двигатель для баллистической ракеты

КНДР провела испытание твердотопливного двигателя для новой баллистической ракеты средней дальности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В его публикации отмечается, что ракета «имеет важное стратегическое значение».

По данным агентства, первое наземное испытание двигателя первой ступени состоялось 11 ноября, первое испытание двигателя второй ступени — 14 ноября. Утверждается, что по результатам испытаний был достигнут «очень удовлетворительный результат», и это дало «прочную гарантию для надежного ускорения разработки» новой ракеты.

«Данные испытания являются необходимым процессом для дальнейшего повышения стратегической наступательной силы вооруженных сил республики в ответ на сложившуюся в стране серьезную и нестабильную обстановку безопасности и перспективную военную ситуацию в регионе, где военный сговор врагов станет более жестоким»,— сказано в статье.

В конце сентября парламент КНДР принял поправку к конституции, закрепляющую за страной право на развитие военной ядерной программы. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал это «мощным политическим оружием». В конце октября КНДР пригрозила США превентивным ядерным ударом.

Подробности — в материале «Ъ» «Бомбу заложили прямо в конституцию».

Лаура Кеффер