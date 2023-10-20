КНДР пригрозила США превентивным ядерным ударом

США хотят спровоцировать ядерную войну и для этого перебрасывают на Корейский полуостров свои стратегические бомбардировщики, говорится в материале Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). Северная Корея в ответ пригрозила нанести превентивный ядерный удар.

ЦТАК напоминает об отправке на юг Корейского полуострова стратегического бомбардировщика США B-52, а также о планируемых совместных учениях воздушных сил США, Южной Кореи и Японии. «Это преднамеренный маневр Соединенных Штатов, загнанных в угол как внутри страны, так и за ее пределами, с целью спровоцировать ядерную войну»,— утверждается в статье.

ЦТАК пишет, что «авантюрная политика США по реализации своей гегемонистской стратегии» терпит неудачу из-за конфликта в Европе и на Ближнем Востоке и его последствий, а внешнее влияние и статус администрации США «неуклонно падают из-за новых противоречий и конфликтов между великими державами и их союзниками». Отмечается, что США в курсе, что Корейский полуостров по закону находится в состоянии войны, и «стратегические средства, перебрасываемые на территорию противника, станут первыми объектами для уничтожения».

«Время, когда право на превентивный удар было монополией США, уже подошло к концу. Поскольку США и бандиты из Республики Корея угрожают спровоцировать ядерную войну против нашей Республики, наш ответ также будет соответствующим. Соединенным Штатам было бы полезно как можно скорее осознать, что чем больше ошибок повторяется, тем ближе приближается опасный момент для американского континента за океаном. За безрассудным шагом следует необратимое сожаление»,— сказано в материале.

МИД КНДР критиковал США за враждебное отношение к Москве и Пхеньяну, а также называл НАТО и альянс США, Японии и Южной Кореи раковой опухолью. В конце сентября парламент КНДР принял поправку к конституции, закрепляющую за страной право на развитие военной ядерной программы. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал это «мощным политическим оружием». На прошлой неделе КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее.

Подробности — в материале «Ъ» «Бомбу заложили прямо в конституцию».

Лаура Кеффер