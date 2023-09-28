Власти КНДР закрепили в конституции ускоренное развитие ядерных сил страны

На девятой сессии 14-го Верховного народного собрания КНДР власти Северной Кореи официально закрепили политику развития ядерных сил в конституции страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал внесение поправок в статью 58 главы 4 Конституции КНДР, касающихся ускоренного развития ядерных сил, «историческим событием». «Блестяще выполнена необходимая историческая и политическая задача, предназначенная гарантировать верховым законом республики ядерную политику нашего государства, ядерной державы в подлинном смысле этого слова»,— отметил политик. По его словам, основная цель вооруженных сил КНДР заключается в защите суверенитета и территориальной целостности северокорейского государства.

Ранее Ким Чен Ын публично заявил, что Военно-морские силы Корейской народной армии станут составной частью ядерных сил сдерживания. Северокорейский лидер считает, что воды вокруг Корейского полуострова сегодня превратились в «крупнейший в мире район концентрации военной техники и самую нестабильную акваторию с риском ядерной войны». Он обвинил в этом США, Японию и Южную Корею.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Готовься к ядерной зиме летом».

Александр Кислов