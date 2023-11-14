К столичным батареям подключили новый финансовый механизм
Подписан закон об особом порядке расчетов за отопление в Москве
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий столичным властям право перейти на отличную от других регионов систему расчета за отопление в жилых домах. Речь идет о правительственных поправках, которые были внесены в Госдуму для «недопущения роста социальной напряженности». Закон призван не допустить повторение конфликтных ситуаций 2022 года, когда после непривычно холодной в последние годы зимы горожане получили платежки с требованием внушительной доплаты за отопление. Поправки дают властям возможность задействовать механизм более равномерного перерасчета потребления тепла за последние три—пять лет, считают эксперты.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Подписанный главой государства закон вносит правки в ст. 157 Жилищного кодекса РФ и ст. 4 федерального закона «О статусе столицы РФ». Столичным властям дается право устанавливать «особенности определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению». Что это за «особенности», в законе не говорится,— их должны определить подзаконным актом правительства Москвы. В документе лишь указано, что «особенности» относятся к расчету «среднемесячного объема потребления тепловой энергии» и служат «целям равномерной оплаты» услуги.
Соответствующий законопроект был внесен правительством РФ в Госдуму в апреле 2023 года и принят 2 ноября 2023 года. В пояснительной записке к нему говорилось, что поправки подготовлены для «предотвращения значительного увеличения платы» за услуги ЖКХ, связанного «с годовыми климатическими колебаниями».
Напомним, в 2022 году москвичи массово стали возмущаться из-за неожиданного роста платы за отопление. Так, жители ряда районов столицы обнаружили в платежках за февраль 2022 года требование доплаты за отопление на суммы до 12 тыс. руб.
Ситуацией занялись в ФАС, а городские власти временно заблокировали онлайн-систему оплаты квитанций. В итоге в мэрии подтвердили обоснованность доплат, связав их с повышенной нагрузкой на отопительные системы из-за холодной зимы 2021 года, но пообещали «растянуть» их в платежках на год, а не выставлять единовременный счет.
В Белом доме напоминали, что, согласно постановлению правительства РФ №354, в Москве действует вариант равномерной оплаты услуги отопления в жилых домах в течение календарного года (другой способ — оплата во время отопительного сезона).
«По итогам года населению должен выставляться единовременный корректирующий платеж»,— напоминали чиновники, подчеркивая, что «в условиях экстремально теплой зимы 2020 года и холодной зимы 2021 года» в Москве эта доплата была существенной.
В пояснительной записке приводились данные, что в среднем рост оплаты за отопление в Москве тогда составил 25%, «а по отдельным домам… превысил 50%». Поправки позволят не допускать «роста социальной напряженности», добавляли в Белом доме. Примечательно, что закон распространяется на «правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года», то есть имеет обратную силу. Документ также обязывает мэрию «установить порядок возмещения недополученных доходов» теплоснабжающим организациям.
Эксперт площадки «Общероссийского народного фронта» «Жилье и городская среда» Павел Склянчук напоминает о действующем механизме корректировки платежек за отопление по итогам 12 месяцев. «Но последние годы складывалась тенденция, что перерасчеты приводили к недовольству москвичей. Поэтому власти решили скорректировать законодательство»,— поясняет он. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева (ЕР) также говорит, что суммы «доначислений» за услугу отопления «бывают значительные», а после принятия закона столичные власти будут проводить перерасчет по объему потребления «не за один год, а за три—пять лет». «Фактически меняется только период, в течение которого будет высчитываться среднее арифметическое»,— добавляет господин Склянчук, предполагая, что речь будет идти о среднем объеме потребления тепла за последние пять лет. Госпожа Разворотнева дает понять, что и доплату за отопление власти смогут не выставлять единовременно, а растянуть в платежках на весь год.