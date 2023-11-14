К столичным батареям подключили новый финансовый механизм

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий столичным властям право перейти на отличную от других регионов систему расчета за отопление в жилых домах. Речь идет о правительственных поправках, которые были внесены в Госдуму для «недопущения роста социальной напряженности». Закон призван не допустить повторение конфликтных ситуаций 2022 года, когда после непривычно холодной в последние годы зимы горожане получили платежки с требованием внушительной доплаты за отопление. Поправки дают властям возможность задействовать механизм более равномерного перерасчета потребления тепла за последние три—пять лет, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Подписанный главой государства закон вносит правки в ст. 157 Жилищного кодекса РФ и ст. 4 федерального закона «О статусе столицы РФ». Столичным властям дается право устанавливать «особенности определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению». Что это за «особенности», в законе не говорится,— их должны определить подзаконным актом правительства Москвы. В документе лишь указано, что «особенности» относятся к расчету «среднемесячного объема потребления тепловой энергии» и служат «целям равномерной оплаты» услуги.

Соответствующий законопроект был внесен правительством РФ в Госдуму в апреле 2023 года и принят 2 ноября 2023 года. В пояснительной записке к нему говорилось, что поправки подготовлены для «предотвращения значительного увеличения платы» за услуги ЖКХ, связанного «с годовыми климатическими колебаниями».

Напомним, в 2022 году москвичи массово стали возмущаться из-за неожиданного роста платы за отопление. Так, жители ряда районов столицы обнаружили в платежках за февраль 2022 года требование доплаты за отопление на суммы до 12 тыс. руб.

Ситуацией занялись в ФАС, а городские власти временно заблокировали онлайн-систему оплаты квитанций. В итоге в мэрии подтвердили обоснованность доплат, связав их с повышенной нагрузкой на отопительные системы из-за холодной зимы 2021 года, но пообещали «растянуть» их в платежках на год, а не выставлять единовременный счет.

В Белом доме напоминали, что, согласно постановлению правительства РФ №354, в Москве действует вариант равномерной оплаты услуги отопления в жилых домах в течение календарного года (другой способ — оплата во время отопительного сезона).

«По итогам года населению должен выставляться единовременный корректирующий платеж»,— напоминали чиновники, подчеркивая, что «в условиях экстремально теплой зимы 2020 года и холодной зимы 2021 года» в Москве эта доплата была существенной.

В пояснительной записке приводились данные, что в среднем рост оплаты за отопление в Москве тогда составил 25%, «а по отдельным домам… превысил 50%». Поправки позволят не допускать «роста социальной напряженности», добавляли в Белом доме. Примечательно, что закон распространяется на «правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года», то есть имеет обратную силу. Документ также обязывает мэрию «установить порядок возмещения недополученных доходов» теплоснабжающим организациям.

Эксперт площадки «Общероссийского народного фронта» «Жилье и городская среда» Павел Склянчук напоминает о действующем механизме корректировки платежек за отопление по итогам 12 месяцев. «Но последние годы складывалась тенденция, что перерасчеты приводили к недовольству москвичей. Поэтому власти решили скорректировать законодательство»,— поясняет он. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева (ЕР) также говорит, что суммы «доначислений» за услугу отопления «бывают значительные», а после принятия закона столичные власти будут проводить перерасчет по объему потребления «не за один год, а за три—пять лет». «Фактически меняется только период, в течение которого будет высчитываться среднее арифметическое»,— добавляет господин Склянчук, предполагая, что речь будет идти о среднем объеме потребления тепла за последние пять лет. Госпожа Разворотнева дает понять, что и доплату за отопление власти смогут не выставлять единовременно, а растянуть в платежках на весь год.

Александр Воронов