С реагентами лед тронулся

Единые правила применения противогололедных материалов (ПГМ) на загородных трассах подготовлены по заказу Росавтодора. Действующие рекомендации устарели, поясняют дорожники, кроме того, реагенты ежегодно дорожают. «Борьба с зимней скользкостью на автодорогах обходится в сотни миллиардов рублей в год»,— подчеркивают в Росавтодоре. В документе запишут, в частности, когда приступать к обработке после начала снегопада и в течение какого времени необходимо удалить с дороги образовавшуюся «снежную массу». А дорожным службам при нанесении ПГМ запретят пачкать химией встречные автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росавтодор готовит для дорожников новые правила борьбы со снегом

Фото: Вероника Котькова, Коммерсантъ Росавтодор готовит для дорожников новые правила борьбы со снегом

Фото: Вероника Котькова, Коммерсантъ

Разработку ГОСТа с правилами применения противогололедных материалов на загородных дорогах Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) заказало еще в 2022 году. Исполнитель — ассоциация «Содружество эксплуатирующих организаций» — представил первую редакцию стандарта, “Ъ” ознакомился с документом.

Стандарт раскрывает такие термины, как «зимняя скользкость», «уплотненный снежный покров», «снежный накат», «снежно-ледяные образования» и «стекловидный лед», а также объясняет, что такое «фрикционные» и «комбинированные» материалы. Документ предписывает распределять ПГМ в первую очередь в местах концентрации ДТП (произошедших из-за плохих дорожных условий), на участках трасс с ограниченной видимостью, крутыми уклонами, на перекрестках, остановках, выделенных полосах. Так, в горной местности обработку нужно начинать с крутых подъемов, серпантинов, мостов, противолавинных галерей. При снеге интенсивностью до 3 см/ч наносить реагенты нужно через 30–40 мин. после выпадения осадков, при интенсивности 3–5 см/ч — через 20–30 мин., более 8 см/ч — с момента начала снегопада. В течение трех часов образовавшуюся «снежную массу» следует удалить. Жидкие ПГМ нужно распределять с помощью специальных машин на скорости 40–60 км/ч, фрикционные или комбинированные реагенты — 30–45 км/ч. При этом дорожников предостерегают от попадания веществ на встречный транспорт. Если на трассе есть электронное табло, нужно предупреждать участников движения о проведении обработки.

Сегодня для дорожных служб есть несколько отраслевых методических документов с рекомендациями по использованию ПГМ, но они устарели и обязательными не являются, следует из пояснений Росавтодора. Кроме того, рассказали “Ъ” в агентстве, расходы на применение ПГМ составляют «одну из самых существенных статей» затрат зимнего содержания дорог в связи с постоянным ростом цен. К примеру, техническая соль (хлорид натрия, используется дорожниками чаще всего) дорожает ежегодно на 15–20%, средняя ее цена составляет 6,5–7,5 тыс. руб. за тонну. Текущий норматив превентивной обработки дороги — 5–15 г соли на 1 кв. м дороги, во время снегопада — 40 г/кв. м. «Борьба с зимней скользкостью на автодорогах в РФ обходится в сотни миллиардов рублей в год,— резюмировали “Ъ” в Росавтодоре.— При таких расходах вопросы нормирования требований к ПГМ и их применению становятся весьма актуальными для дорожного хозяйства страны». К маю 2024 года обсуждение стандарта закончится, затем его утвердят, ссылки на требования нового ГОСТа запишут в госконтрактах на содержание автодорог, что сделает его обязательным к применению.

Опыт использования ПГМ обобщался более 20 лет назад, нормы пора обновлять и актуализировать, подтверждает руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. «За последние десять лет почти вдвое выросло количество транспортных средств, что вызвало значительные изменения в требованиях к содержанию дорог и их качеству,— добавляет она.— По старинке с песком убирать уже невозможно. С 2010 года научным сообществом было проведено более сотни разных исследований и апробаций, чтобы в России появились более эффективные противогололедные средства». Анна Климентова говорит, что разработчики нового ГОСТа постарались «достаточно полно отразить передовой опыт и практику», но в проекте, считает она, нужно учесть также «подходы к выбору видов ПГМ и их применению в зависимости от погоды».

Большинство опрошенных “Ъ” представителей регионов пока не берутся комментировать новые правила. «Прежнее руководство по борьбе с зимней скользкостью было хорошим, но устаревшим документом, который не учитывал многие современные материалы, в нем отсутствовала детализация»,— сказали “Ъ” в департаменте автодорог Ульяновской области. «Мы давно ждали новый ГОСТ по этой теме, по которому можно было бы нормально и четко работать. Его требования упростят работу, регламентируют ее, сделают более четкой, будет удобнее производить расчет»,— говорит начальник отдела технического надзора автодорог Иван Володин. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края “Ъ” сообщили, что подведомственные организации миндора «пока что будут применять традиционную песко-соляную смесь для борьбы с гололедом». В минтрансе Крыма и «Крымавтодоре» “Ъ” отметили, что местные специалисты изучают новые правила и постараются их выполнить, но более конкретные оценки и прогнозы пока никто давать не готов.

Иван Буранов; Александра Ларинцева, Пятигорск; Александр Дремлюгин, Симферополь; Сергей Титов, Ульяновск