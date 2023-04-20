Столичным платежкам дорисуют особые полномочия

Столичные власти могут получить право перейти на собственную систему расчета за отопление в жилых домах. Это следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму; его цель — «недопущение роста социальной напряженности». Документ должен предотвратить повторение скандала 2022 года, когда после холодной зимы москвичи получили платежки с внушительным счетом за отопление. Поправки позволят этого избежать, поскольку дают властям механизм более равномерного перерасчета потребления тепла за последние три-пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительственный законопроект вносит правки в Жилищный кодекс РФ и федеральный закон «О статусе столицы РФ». Московским властям предлагается дать возможность устанавливать «особенности определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению». Что это за «особенности», в документе не говорится — вероятно, они должны быть определены подзаконным актом правительства Москвы. В поправках указано лишь, что «особенности» относятся к расчету «среднемесячного объема потребления тепловой энергии» и служат «целям равномерной оплаты» услуги.

В пояснительной записке говорится, что поправки подготовлены для «предотвращения значительного увеличения платы» за услуги ЖКХ, связанного «с годовыми климатическими колебаниями». Напомним, в 2022 году в Москве разразился скандал из-за неожиданного роста стоимости отопления. Жители ряда районов столицы обнаружили в платежках за февраль 2022 года доплаты за отопление на суммы до 12 тыс. руб. Ситуацией занялись в ФАС, а городские власти временно заблокировали онлайн-систему оплаты квитанций. В итоге в мэрии подтвердили обоснованность доплат, связав их с повышенной нагрузкой на отопительные системы из-за холодной зимы 2021 года, но пообещали «растянуть» их в платежках на год, а не выставлять единовременный счет.

Авторы пояснительной записки к законопроекту напоминают: согласно постановлению правительства РФ №354, в Москве действует вариант равномерной оплаты услуги отопления в жилых домах в течение календарного года (другой способ — оплата во время отопительного сезона). «По итогам года населению должен выставляться единовременный корректирующий платеж»,— напоминают чиновники, подчеркивая, что «в условиях экстремально теплой зимы 2020 года и холодной зимы 2021 года» в Москве эта доплата была существенной. В документе приводятся данные, что в среднем рост оплаты за отопление в Москве тогда составил 25%, «а по отдельным домам… превысил 50%». Внесенные в Госдуму поправки позволят не допускать «роста социальной напряженности», говорится в записке. Примечательно, что законопроект должен распространяться на «правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года», то есть иметь обратную силу.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева (ЕР) говорит, что поправки «легитимируют сложившуюся практику». «Москва старается жить по собственным законам, и это дает хорошие результаты», — оценивает госпожа Разворотнева, приводя примеры более широкого по сравнению с другими регионами финансирования социальных программ – в том числе субсидирование управления многоквартирными домами. «Законопроект родился из практики. В последние годы в столице наблюдаются серьезные температурные качели, которые приводят к дисбалансу в теплоснабжении»,— рассуждает эксперт площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Ссылаясь на предварительные обсуждения поправок, он утверждает: «За точку отсчета предлагается брать объем потребления не за год, а удлинить этот период до трех-пяти лет». Отметим, что конкретные параметры расчета городские власти установят своими актами. В столичном комплексе городского хозяйства не смогли оперативно пояснить, как именно это будет определено.

«Расширенный "коридор" даст возможность выставлять квитанции равномерно, без необходимости перерасчета»,— добавляет Павел Склянчук. Эксперт напоминает, что максимально допустимый уровень роста платежей для граждан устанавливает правительство РФ. Напомним, год назад, после возникновения вопросов к московским счетам за отопление зимой 2021 – 22 гг., в Минстрое предложили к 2024 году скорректировать систему расчетов в регионах, выставляя счета за тепло только в тот период, когда фактически работают батареи. Для Москвы уже тогда было предложено сделать исключение, чтобы столица сама устанавливала «особенности определения способа и порядка оплаты коммунальной услуги по отоплению» (см. “Ъ” от 21 апреля 2022 года).

Александр Воронов