В правительстве Самарской области после отставки его главы проходят обыски

Врио первого вице-губернатора—председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов подал в отставку по состоянию здоровья. Официальную версию ухода чиновника с поста сообщила пресс-служба правительства региона. Однако, по данным «Ъ», на рабочем месте и дома у Виктора Кудряшова сейчас проходят обыски. Они связаны с ранее возбужденным уголовным делом по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Кудряшов

Фото: Правительство Самарской области Виктор Кудряшов

Фото: Правительство Самарской области

По версии следствия, чиновники регионального управления капитального строительства (УКС) необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская». Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до дедлайна, в ноябре 2021 года, стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции «Самарская».

Официальная причина отказа от первоначального плана — слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями. В итоге было принято решение построить лишь станцию «Театральная». При этом подрядная организация уже успела создать проект подготовки площадки станции «Самарская» к строительству.

Виктор Кудряшов занимал пост первого зампреда правительства региона с декабря 2018 года, а исполнял эти обязанности с ноября 2017 года. До этого он работал на различных должностях в областном правительстве и мэрии Самары.

Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову после выборов в сентябре текущего года не удалось согласовать на федеральном уровне кандидатуру Виктора Кудряшова на должность председателя правительства региона из-за скандала, связанного с антироссийскими высказываниями его сына Юрия. В отношении последнего сейчас проводится проверка. Виктор Кудряшов до момента отставки работал в статусе врио главы кабинета.

Евгений Чернов, Самара