Полиция зашла в «Волгатрансстрой»

Сотрудники самарской полиции провели обыски в офисе ГК «Волгатрансстрой». Мероприятие прошло в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц из числа руководства регионального Управления капитального строительства (УКС). По версии следствия, чиновники без заключения госэкспертизы перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская». На допрос по уголовному делу в качестве свидетеля вызывали исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ранее он возглавлял региональное УКС.



В Самаре в офисе компании «Волгатрансстрой» (ВТС) прошли обыски в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа руководства регионального Управления капитального строительства (УКС). Оперативно-разыскные мероприятия проводили сотрудники ГУ МВД России по Самаре, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудило СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. По версии следствия, чиновники УКС необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» по гос­контракту на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском внутригородском районе Самары. Деньги выплачивались без заключения госэкспертизы, считает следствие.

По данным «СПАРК-Интер­факс», ООО «Волгатрансстрой-проект» зарегистрировано в 1999 году. Директор компании — Александр Александров. Головная компания — АО «Волгатрансстрой», генеральный директор — Вячеслав Сонин. Основной заказчик компании — ГКУ «Управление капитального строительства». Оно заключило с «Волгатрансстрой-проектом» 29 контрактов на сумму более 1,4 млрд руб.

Контракт на проектирование станции метро был заключен с «Волгатрансстрой-проектом» в 2018 году. Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до дедлайна, в ноябре 2021 года, стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции «Самарская». Официальная причина отказа от первоначального плана — слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями. При этом подрядная организация уже успела создать проект подготовки площадки к строительству.

На допрос по уголовному делу в качестве свидетеля два раза вызывали исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ранее он возглавлял региональное Управление капитального строительства. «Часть платежей подписывал Михаил Асеев. Есть серьезные вопросы и к председателю облправительства Виктору Кудряшову, который своим волюнтаристским решением распорядился приостановить работу с „Волгатрансстрой-проектом“, хотя сроки контракта еще не истекли», — отмечал Александр Хинштейн. Основанием к возбуждению дела послужили запросы депутата.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области „Ъ“ пояснили, что по уголовному делу проводится расследование: «В целях соблюдения законных прав участников уголовного судопроизводства, информация о принятых следователем процессуальных решениях и ходе предварительного следствия, в соответствии с требованиями статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования), разглашению не подлежит».

В правительстве региона ситуацию не комментируют. В АО «Волгатрансстрой» на момент сдачи номера в печать на запрос „Ъ“ не ответили.

Ранее Управление капитального строительства региона пыталось через суд вернуть 193,6 млн руб., которые были выплачены по гос­контракту на проектирование станции метро «Самарская». Однако Арбитражный суд Самарской области отказал в иске. В апреле 11-й Арбитражный суд оставил в силе это решение. Тогда эксперты предположили, что со стороны Управления капитального строительства это было «некое формальное обращение в суд не с целью выиграть, а для того чтобы выполнить некое предписание». Юристы отмечали, что шансов у Управления капитального строительства на взыскание этих денег, скорее всего, не было, поскольку были «акты выполненных работ и платежные поручения по результатам актов выполненных работ».

В отношении прежнего министра строительства Самарской области Николая Плаксина в апреле было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Дело связано с «незаконной» выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры. Их построили по нацпроекту «Культура» в начале 2022 года. Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то, что не соответствовали требованиям проектной документации. До того как возглавить региональный минстрой в сентябре 2021 года, Николай Плаксин работал генеральным директором АО «Волгатрансстрой-метро». По информации Александра Хинштейна, за пять лет структуры «Волгатрансстроя» получили 35 госконтрактов на общую сумму более 12,5 млрд руб. Практически все контракты заключаются по максимальной цене, что «крайне невыгодно для бюджета, но зато помогает озолотить „своих“ подрядчиков», отмечал депутат. Часть контрактов заключена подведомственным минстрою Управлением капитального строительства Самарской области.

Ранее началось расследование еще двух уголовных дел, связанных со строительством метро. В начале июля было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 185 УК РФ). Имена подозреваемых не раскрываются. Нарушения якобы были допущены при подготовке к строительству станции метро «Театральная». Кроме того, в ноябре 2022 года следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения прав собственников квартир в связи с предложенными компенсациями за изымаемое жилье из-за строительства станции метро. Основанием для уголовного дела стали результаты проверки, которая прошла по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Собственники квартир, попадающих под снос, заявили, что их права нарушены и они не согласны с размером компенсаций. По их мнению, обещанные им суммы не соответствуют фактической стоимости отчуждаемой недвижимости.

Ани Айвазян