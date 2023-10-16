Администрация президента не согласовала кандидатуру Виктора Кудряшова на пост председателя правительства Самарской области

Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, переизбранному на второй срок, в минувшую пятницу не удалось согласовать в администрации президента РФ кандидатуру Виктора Кудряшова на пост председателя областного правительства. Эту должность Виктор Кудряшов сейчас занимает с приставкой врио. Причина отказа может быть связана с тем, что сын Виктора Кудряшова Юрий оказался в сформированном Госдумой РФ списке из восьми релокантов, поддерживающих Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Комитету по безопасности и противодействию коррупции на прошлой неделе было поручено проверить релокантов на предмет антироссийских заявлений и возможной помощи ВСУ и в случае выявления нарушений передать материалы проверки в правоохранительные органы. В списке также оказался артист Максим Галкин, признанный иностранным агентом, и телеведущий Иван Ургант.

Как поясняют эксперты, в законодательстве Самарской области нет временной нормы внесения губернатором кандидатуры главы кабинета министров на утверждение губдумы, поэтому Виктор Кудряшов продолжительное время может работать с приставкой врио. Без утверждения главы правительства формирование нового кабмина невозможно. При этом большинство других субъектов РФ, в которых прошли выборы главы региона, представили новый состав кабмина.

По информации «Ъ», все выходные Дмитрий Азаров провел в Москве, попытки согласовать кандидатуру господина Кудряшова продолжаются. Во временном правительстве Самарской области обещали позже разъяснить ситуацию со сроками представления нового состава кабмина региона. Как ответил «Ъ» Виктор Кудряшов, у него нет информации о том, что его кандидатура не согласована. От подробных комментариев врио первого вице-губернатора отказался.

Евгений Чернов