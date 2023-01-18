Саратовец получил пять лет за попытку вступить в ВСУ

Брянский областной суд признал уроженца Саратовской области Максима Тимерханова виновным в попытке участия в боевых действиях против Российской Федерации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ) и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установил суд, мужчина 1991 года рождения во время проведения специальной военной операции решил принять участие в боевых действиях против российских вооруженных сил в составе легиона «Свобода России» (считается воинским подразделением ВСУ). При этом Максим Тимерханов руководствовался «личными убеждениями» и желанием получить материальное вознаграждение.

Мужчина связался с вербовщиком с Украины и договорился с ним о встрече. Для пересечения границы он прибыл в поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Его заметил местный житель, которой обратил внимание на объемистый рюкзак Максима Тимерханова и сообщил о подозрительном человеке в полицию. После этого мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Максим Тимерханов полностью признал вину. Его защита утверждала, что он стал жертвой пропаганды спецслужб Украины. «Я дал себя обмануть»,— подтвердил это подсудимый, выступая с последним словом.

Ранее аналогичный приговор в Брянске вынесли продавцу из Саратовской области, который также попытался принять участие в боевых действиях против Российской Федерации. В середине декабря пять лет лишения свободы за такое же преступление получил житель Удмуртской Республики.

Сергей Толмачев, Воронеж