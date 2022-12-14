Жителя Удмуртии приговорили к пяти годам строгого режима за попытку принять участие в боевых действиях на стороне Украины

Брянский областной суд приговорил жителя Удмурдской Республики к пяти годам колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против Российской Федерации на стороне Украины, сообщили в суде.

По данным «Ъ», речь идет о 29-летнем безработном жителе города Воткинса Анатолии Сынтульском. Он признан виновным в покушении на участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Как установил суд, молодой человек, являясь «приверженцем нацистской идеологии Украины» и активным противником внутренней и внешней политики РФ, попытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе одного из вооруженных формирований.

Для этого Сынтульский связался с вербовщиком, который пообещал помочь ему пересечь границу. При попытке попасть на Украину вне пункта пропуска этой весной его задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Брянской области.

Молодой человек признал вину. Наказание ему было назначено с учетом ряда смягчающих обстоятельств, в том числе состояния здоровья.

Сергей Толмачев, Воронеж