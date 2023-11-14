«Ведомости»: в бизнесе возник «круговорот рублей» из-за правил возврата выручки

Российские компании столкнулись со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки в рамках запущенного в октябре президентом механизма, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Бизнес, получающий выручку за границей в рублях, вынужден менять ее на иностранную, переводить в российские банки и снова менять валюту на рубли. Один из собеседников издания назвал сложившуюся ситуацию круговоротом рублей. Компании жалуются, что такой подход создает дополнительные сложности для находящихся под санкциями компаний, ограниченных в использовании иностранной валюты.

11 октября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры из закрытого перечня обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, чтобы затем продавать не менее 90% этой суммы на внутреннем рынке. По данным газеты, проблема возникла из формулировок в постановлении правительства, разъясняющем принципы нового механизма: там не уточняется, играет ли роль валюта выручки. По словам источника «Ведомостей», компании хотели бы допустить более свободное распоряжение рублевыми внешними доходами.

Представитель Минфина подтвердил, что новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту за рубежом, а затем повторный ее обмен в России. «Если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней для того, чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки, полученной в соответствии с условиями внешнеторгового договора, зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить обязательную продажу валютной выручки в размере зачисленной на счет в уполномоченном банке иностранной валюты»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

Список организаций, которые затрагивает валютный контроль, не раскрывается, однако, по данным «Ъ», в него попали компании, у которых доля экспорта в выручке превышает 60%. 2 ноября в Госдуму внесли законопроект о штрафах за невыполнение обязательств по продаже валютной выручки. Размер штрафа для должностных лиц предлагается установить в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Подробности — в материале «Ъ» «Выручке назначили процент».

Лаура Кеффер