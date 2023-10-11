Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку для стабилизации рубля

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам». Указ распространяется на 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Меры приняты для стабилизации курса рубля.

Согласно указу, сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке. Их объемы и сроки будут установлены правительством. Также вводится обязанность для отдельных компаний представлять в Банк России и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые будут проверять соблюдение правил валютного регулирования.

«Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка»,— пояснил указ президента первый вице-премьер Андрей Белоусов (цитата по пресс-службе правительства).

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