В Госдуму внесен законопроект о штрафах за непродажу валютной выручки

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить штрафы за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки и нарушение порядка такой продажи. Размер штрафа для должностных лиц предлагается установить в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. , для юрлиц — от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

«Проектируемые изменения позволят улучшить порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, косвенным владельцам акций и защитить интересы экономически значимых организаций в условиях возрастающего санкционного давления»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается, что рассматривать административные дела будет Росфинмониторинг.

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. Документ носит закрытый характер и не публиковался. Сообщалось лишь, что обязательная репатриация и продажа большей части валютной выручки вводится на шестимесячный срок для 43 групп компаний. Перечень организаций не раскрывается, однако, по данным «Ъ», в него попали компании, у которых доля экспорта в выручке превышает 60%.

13 октября правительство определило параметры обязательной репатриации и последующей продажи валютной выручки. С 16 октября экспортеры будут обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам,— чтобы затем продавать не менее 90% этих сумм на внутреннем рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выручке назначили процент».