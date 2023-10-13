Сдавайте валюту анонимно

Ограничение трансграничных операций крупных российских экспортеров введено де-факто негласно: указ президента, определяющий порядок выборочного валютного контроля, вводимый пока не готовым постановлением правительства, не будет опубликован, как и список 43 групп компаний, которые под него попали. В списке, по данным “Ъ”, группы с долей экспорта в выручке более 60% — это небольшое число крупных сырьевых экспортеров. Основное в новом порядке — усиление контроля не только продаж, но и покупок валюты на российском рынке, оно предваряет создание Росфинмониторингом полноценной системы мониторинга валютных операций — сейчас ее, как выясняется, нет. Впрочем, шансы на то, что новый порядок останется временным, велики: вне зависимости от того, подействуют ли эти меры, при прочих равных рубль в следующие полгода или, по крайней мере, месяцы и без их введения должен был укрепляться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временный валютный контроль в России будет не всеобщим, негласным и не обязательно эффективным — но рубль имеет шансы укрепиться

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Временный валютный контроль в России будет не всеобщим, негласным и не обязательно эффективным — но рубль имеет шансы укрепиться

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вечером 11 октября на сайте правительства появилось сообщение о подписании указа президента об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами. Правительству, как сообщалось, было поручено в течение суток принять постановление об объемах и сроках продажи выручки (на момент сдачи номера оно не было опубликовано). Текст указа вчера тоже не появился — и сам документ, и перечень компаний, которых он касается, останутся закрытыми, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждения документа, постановление Белого дома будет опубликовано в ночь на пятницу или в пятницу утром и вступит в силу в ближайшие дни, когда будет готова также пока не утвержденная инструкция Росфинмониторинга о дальнейшем порядке действий. Решение носит временный характер, отмечает собеседник “Ъ”,— пока «Росфинмониторинг через доступ к данным групп компаний будет отслеживать их операции, чтобы убедиться, что они все честно показывают». Список экспортеров, которые будут работать в новом режиме, закрытый: “Ъ” известно лишь, что в него попали компании, доля экспорта в выручке которых превышает 60%. Были и другие критерии, уже качественные: речь идет о снижении доверия к конкретным группам, которые подозревают в невозврате выручки для увеличения рентабельности холдинга в целом. «Им давали несколько месяцев, чтобы они вели себя открыто. Предупреждали, какой будет следующий шаг»,— отмечает участник обсуждений с крупнейшими экспортерами.

Выборочный контроль за валютной выручкой — временная и тактическая мера, настаивают собеседники “Ъ” в министерствах. По словам высокопоставленного чиновника, стратегической мерой по контролю курса рубля может стать постоянный мониторинг вывода валюты из страны, работа над созданием системы отслеживания путей оттока капитала из страны «ведётся». Из этих обстоятельств следует, что в Росфинмониторинге сейчас такой системы нет, как, видимо, и достаточных полномочий для детального изучения трансграничных операций крупных компаний. Несмотря на экзотичность формата ограничений, договоренности внутри расширенного правительства о недопустимости критики такого решения, очевидно — часть операции по стабилизации курса рубля, который даже на предположениях о том, что может быть написано в указе, подорожал к доллару более чем на 3%.

Возврат обязательной продажи не затронет компании с небольшой долей валютной выручки, и они смогут сохранить текущие внешнеторговые расчеты, заявила вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме, комментируя нововведения. По ее словам, мера повысит оперативность реализации валюты и ликвидность на валютном рынке и сгладит краткосрочные колебания курса. «Нет противоречий между моей позицией и позицией президента в этом вопросе»,— добавила госпожа Набиуллина. Глава регулятора также пояснила ранее критичную позицию в отношении подобных мер: «Я могу повторить эти сомнения. В том числе при обязательной продаже валютной выручки у компаний есть возможность откупать (валюту) тут же, и это увеличит оборот на торгах, но все равно, будет курс определяться фундаментальными факторами».

Наиболее интересное в схеме, которая до сих пор закрыта (поэтому нельзя оценить даже грубо ее эффективность),— ЦБ и Росфинмониторинг будут отслеживать не только то, как экспортеры продают валюту, но и как они ее покупают, поскольку от компаний потребуется предоставление индикативных планов-графиков таких сделок. Возврат к обязательной продаже валюты, однако, де-факто может стать и мерой по снижению вывода капитала через невозврат выручки, отмечает собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения. Рубли и так возвращаются на российский рынок через другие сделки — их использование на международных рынках осложнено. Операции же по обратной покупке валюты сопряжены с трансакционными издержками, но для крупных компаний и банков, обслуживающих группы, они могут быть несущественны, а потенциальная выгода от таких сделок на падающем рубле — достаточна. Отметим, что в целом за «уходом от возврата выручки» может и не стоять какое-то решение собственников или менеджмента «подозреваемых» групп — это может быть результатом эффективной работы корпоративных и банковских казначейств, максимизирующих прибыль холдинга.

По словам Эльвиры Набиуллиной, крупнейшие экспортеры продавали в январе—августе около 87% валютной выручки, но значительная часть контрактов уже переходит в рубли — около 40%. Глава РСПП Александр Шохин, заявивший, что «мера не стала неожиданностью для бизнеса», связал задержки возврата выручки «с авансированием импорта или неопределенностью курса».

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил укрепление курса в течение дня, но добавил, что «фундаментально, конечно же, рыночная курсовая политика определяется факторами спроса и предложения».

В целом, по всей видимости, официально принятой и исчерпывающей гипотезы о том, что именно вызывает ослабление курса, нет, тогда как внутриполитически мотивированное требование предотвратить дальнейшую девальвацию есть.

Пока доля рубля в расчетах за экспорт остается относительно стабильной: в августе она составила 38,2%, в среднем за январь—август — 39,4%, растет доля юаня, доли доллара США и евро сокращаются. В импорте также растет юань, доля рубля составляет около 30%. По разнице же поступлений за импорт и экспорт наибольший приток в июне—августе пришелся на рубль (плюс $18,8 млрд в сумме за июнь—август), следом идут доллар США (плюс $9,1 млрд) и прочие валюты (плюс $1,5 млрд), считали авторы телеграм-канала «Твердые цифры». Профицит торговли при этом продолжает увеличиваться: в сентябре профицит текущего счета вырос до $9,6 млрд против $5,7 млрд в августе, в июле сальдо счета составляло $1,3 млрд.

Увеличение поступлений от экспорта как минимум на рынке нефти подтверждают и данные Международного энергетического агентства: суммарная выручка от продажи нефти и нефтепродуктов в сентябре выросла до максимума с июля прошлого года и составила $18,8 млрд (плюс $1,8 млрд к августу, тогда как с января по июнь экспортные помесячные доходы, по данным агентства, снизились с $15 млрд до $12,9 млрд). Росли не только цены, но и объемы поставок: экспорт нефти и нефтепродуктов увеличился примерно поровну, суммарно на 460 тыс. б/с. При этом все сорта российской нефти торговались по ценам выше $80 за баррель. Все это говорит в пользу того, что без дополнительных причин рубль в ближайшие месяцы будет стабилен или укрепится, вне зависимости от того, окажется ли негласный выборочный валютный контроль действенным.

Татьяна Едовина, Дмитрий Бутрин