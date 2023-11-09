Турецкий поток сочится через приложение

Через приложение, помогающее российским туристам открывать турецкую карту Troy, за три месяца работы прошло 0,25 млрд руб. от 30 тыс. активных пользователей. По сравнению с общим потоком российских туристов это немного, но разработчики приложения рассчитывают на рост аудитории более чем на полмиллиона туристов к концу следующего года. Эксперты пока не отмечают заметного спроса среди россиян на турецкие карты, в том числе на фоне существующих альтернатив в виде наличных, а также отчасти функционирующих карт российских банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным компании—разработчика приложения Letim, которое позволяет открывать виртуальную карту турецкой платежной системы Troy и пополнять ее со счетов в российских банках (см. “Ъ” от 3 августа), за три месяца после запуска россияне с его помощью потратили в Турции более 250 млн руб. При этом количество активных пользователей приложения составило 30 тыс., они за период с августа по октябрь совершили около 100 тыс. операций, средняя сумма которых составила примерно 850 лир (около 2800 руб.).

Как сообщили “Ъ” в компании, большая часть операций пришлась на снятие наличных в банкоматах (61%), еще 38% — на оплату в торговых точках и заведениях общепита, а 1% составила доля онлайн-платежей.

Разработчики рассчитывают, что до конца этого года число активных пользователей приложения достигнет 50 тыс., а к концу следующего года превысил 0,5 млн. К этому времени планируется выйти на 30 тыс. трансакций в день на 100 млн руб. Росту должно способствовать введение упрощенной регистрации, пояснили в компании-разработчике. Сейчас есть возможность простой регистрации без паспорта с лимитом до 2,75 тыс. лир (около 9 тыс. руб.). В момент запуска в августе было необходимо предоставить цифровой скан биометрического паспорта и пополнить виртуальную карту можно было через СБП на 250 тыс. лир в месяц (около 850 тыс. руб.).

Количество пользователей приложения выглядит незначительным на фоне потока туристов в Турцию. По данным Погранслужбы ФСБ, россияне в январе—сентябре этого года совершили 4,6 млн поездок в Турцию, из них 2,3 млн поездок — за третий квартал. Согласно подсчетам Института статистики Турции, по итогам девяти месяцев года расходы туристов (из всех стран) в среднем составляли $942 на человека. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе обращает внимание на то, что значительная часть россиян в Турции — организованные туристы, отдыхающие по системе «все включено». Помимо расходов на тур они, по оценке эксперта, тратят $400–500 на экскурсии и личные расходы. Таким образом, если в среднем через приложение турист совершает около 3,3 операции за поездку со средней суммой 2800 руб., то на одного туриста за отдых приходится около 9000 руб., или $100, то есть 20–25% от средней суммы затрат, оценивают в АТОР.

Однако оформление карты Troy у туристов не востребовано. По словам Майи Ломидзе, отправляющиеся в Турцию чаще делают выбор в пользу наличных средств или карт UnionPay российских банков. По словам представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, «в курортных городах обменять деньги можно практически в любом магазине, доступна оплата в долларах, в каких-то случаях туристы могут прибегнуть к частному обмену через гидов или сотрудников отелей». Один из собеседников “Ъ” на туристическом рынке говорит, что в туристических городах существует возможность снять деньги или заплатить даже российскими картами через терминалы турецких банков. Но последние, по его словам, не афишируют эту возможность, так как «она трактуется как обход санкций».

Кроме того, в курортных городах есть возможность расплатиться картами российских банков и даже СБП через терминалы российских банков (см. “Ъ” от 27 октября 2022 года). Как пояснил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров, для обеспечения приема карт «Мир» ряд российских банков реализует эквайринговые схемы оплаты через свои терминалы, устанавливаемые в наиболее посещаемых российскими туристами местах. «Работает и оплата СБП через сервис SigmaPay, но там достаточно высокая комиссия (2%) и не самый выгодный курс конвертации в турецкие лиры»,— отмечает он.

Максим Буйлов, Александра Мерцалова