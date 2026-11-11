Песков исключил связь России с арестованным в Британии американским военным
Арест в Великобритании военнослужащего США по подозрению в шпионаже не касается России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Полиция Лондона задержала его 10 ноября по подозрению в шпионаже в пользу России.
«Этот арест никак не касается нас. Мы не знаем, с чем он связан. Мы не имеем к этому никакого отношения, и это не имеет отношения к нам»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.
Задержанный находится в одном из следственных изоляторов Лондона. Ему вменяют получение доступа к секретной информации и оказание помощи иностранной разведывательной службе. В чем конкретно его подозревают — не раскрывается.