Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирПереговоры

Песков: делегация России не планировала встречи с представителями ЕС в Абу-Даби

Делегация России на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби не встречалась с представителями европейских стран, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что такие контакты Москва не планировала.

пресс-служба президента РФ

В Абу-Даби присутствуют представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Страны представлены на уровне советников по национальной безопасности. Они встречались с делегациями Украины и США 10 ноября перед началом трехсторонних переговоров России, США и Украины.
В министерстве иностранных дел России призывали не переоценивать факт приезда европейских делегаций в Абу-Даби. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, «до сих пор европейцы выступали как спойлеры процесса».
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Абу-Даби
Европа