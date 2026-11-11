Песков: делегация России не планировала встречи с представителями ЕС в Абу-Даби
Делегация России на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби не встречалась с представителями европейских стран, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что такие контакты Москва не планировала.
В Абу-Даби присутствуют представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Страны представлены на уровне советников по национальной безопасности. Они встречались с делегациями Украины и США 10 ноября перед началом трехсторонних переговоров России, США и Украины.
В министерстве иностранных дел России призывали не переоценивать факт приезда европейских делегаций в Абу-Даби. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, «до сих пор европейцы выступали как спойлеры процесса».