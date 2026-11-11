d’Alba открыл новый поп-ап в Москве

Бренд премиальной косметики d’Alba открыл временное бьюти-пространство в московском ТРЦ «Метрополис», которое будет работать с 3 ноября 2026 года по 15 января 2027 года. В поп-апе представлен актуальный ассортимент бренда, включая бестселлеры и новинки, а также эксклюзивная антивозрастная линия Signature, впервые доступная для знакомства и покупки вне онлайн-площадок и сетевых магазинов. Гости могут получить консультации специалистов, принять участие в интерактивных активностях и беспроигрышной лотерее, воспользоваться бесплатной гравировкой продуктов и получить подарки за покупки. Открытие также сопровождает коллаборация со Stars Coffee: посетителей ждут лимитированный напиток и специальные бонусы от обоих брендов. Поп-ап работает ежедневно с 10:00 до 23:00 на первом этаже ТРЦ «Метрополис».