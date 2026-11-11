Песков: делегация РФ постоянно докладывает Путину о ходе переговоров в Абу-Даби

«Разумеется, президент постоянно информируется нашей делегацией о том, что происходит в Абу-Даби»,— сказал господин Песков на брифинге. Сегодняшняя встреча представителей России, Украины и США проходит в закрытом формате. Новые заявления делегации сделают по ее окончании.