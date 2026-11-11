Песков: делегация РФ постоянно докладывает Путину о ходе переговоров в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ходе трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, президент постоянно информируется нашей делегацией о том, что происходит в Абу-Даби»,— сказал господин Песков на брифинге. Сегодняшняя встреча представителей России, Украины и США проходит в закрытом формате. Новые заявления делегации сделают по ее окончании.
Второй день переговоров, по данным Politico, посвящен обсуждению вопроса территорий. Вчера стороны обсуждали гарантии послевоенной безопасности. Российскую переговорную группу возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.