Власти Болгарии одобрили запрет поставок российской нефти на завод ЛУКОЙЛа

Парламент Болгарии одобрил предложение о сокращении использования российской нефти на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ЛУКОЙЛа до 80% к концу 2023 года и полном отказе от нее к октябрю следующего года. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, решение нанесет НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» большой урон и вынудит искать альтернативное сырье. Наиболее очевидный вариант с переходом на нефть из Казахстана невозможен: поставщики этой страны уже сотрудничают с Румынией. Новых экспортеров сырья, согласно тексту Bloomberg, Болгария также может искать среди стран Ближнего Востока и Северной Африки.

«Чтобы перейти на нечерноморскую нефть, фактическую емкость хранилища необходимо существенно увеличить, возможно вдвое, чтобы завод мог потенциально работать 20–30 дней без прибытия танкера»,— сказал министр финансов Болгарии Асен Василев.

В материале издания сказано, что за последние несколько недель поставки российской нефти сорта Urals через Черное море в Болгарию выросли в три раза — до 180 тыс. баррелей в сутки. Решение властей отказаться от российской нефти ускоряет процесс диверсификации поставок энергоносителей, после того как страна много лет в вопросах нефти, газа и ядерного топлива полагалась только на Москву, добавляет Bloomberg.

«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — крупнейший НПЗ в Юго-Восточной Европе, на его долю приходилось около 9% ВВП Болгарии. В 2022 году местное правительство разрешило ЛУКОЙЛу экспорт в страны Европы до 2024 года, несмотря на эмбарго на нефть и нефтепродукты из России.

Доля поставок российской нефти в страны Евросоюза продолжает сокращаться: во втором квартале в годовом выражении она составила 2,7% против 15,9% в прошлом году. В первом квартале доля поставок стала меньше почти на 23% год к году.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам».

Петр Бузлаев