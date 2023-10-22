Парламент Болгарии рассмотрит запрет на поставку российской нефти на завод ЛУКОЙЛа

Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) предложила отменить исключение на использование российской нефти нефтеперерабатывающим заводом «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас». Идею поддержало «Движение за права и свободы». Обе партии входят в правительственную коалицию.

Как передает BTV, парламент может рассмотреть вопрос в ноябре. Если депутаты поддержат предложение, ЛУКОЙЛ будет вынужден отказаться от переработки российской нефти на своем заводе.

Парламентское большинство ранее планировало ввести запрет на российскую нефть уже к ноябрю 2023 года. Российская компания указывала, что реализация решения в такой короткий срок привел бы к резкому росту стоимости топлива на внутреннем рынке. В сентябре большинство болгарских депутатов проголосовало за сокращение использования российской нефти на заводе ЛУКОЙЛа до 80% к концу 2023 года. НПЗ должен полностью отказаться от нефти РФ к октябрю 2024 года. Как отмечает BTV, решение с отсрочкой отказа от российских энергоресурсов было принято в связи с угрозой премьера Николая Денкова и его правительства подать в отставку. По мнению ГЕРБ, от отсрочки выигрывает только ЛУКОЙЛ, а не болгарский потребитель.

О сокращении поставок российской нефти в ЕС — в материале «Ъ» «Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам».

Леонид Уварчев