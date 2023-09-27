Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам

Доля российских поставок в общем объеме импорта нефти стран Евросоюза продолжает падать, следует из данных Евростата. Во втором квартале в годовом выражении доля РФ составила 2,7% (против 15,9% годом ранее, минус 13,2 процентного пункта, п.п.). В первом квартале этого года она составляла 3,2% (против 26% в январе—марте 2022-го).

Стремительное падение объемов экспорта из РФ, напомним, началось после введения эмбарго на морские поставки нефти с 5 декабря 2022 года и на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. Во втором квартале среднемесячный объем импорта российской нефти стран ЕС составлял 1,6 млн тонн (8,7 млн тонн за тот же период 2022 года).

При этом объемы ввоза остальных поставщиков нефти в Европу во втором квартале почти сопоставимо выросли — до 37,3 млн тонн с 31,5 млн тонн в апреле—июне 2022-го. В общем объеме импорта нефти ЕС во втором квартале росли доли Норвегии (на 3,5 п.п. год к году, до 13,7%), Казахстана (на 3,2 п.п., до 10,2%), США (на 2,1 п.п., до 13,6%) и Саудовской Аравии (на 2,3 п.п., до 9%). Эти страны фактически в равном объеме и заместили выпавшие российские поставки.

В целом же объем импорта нефти и нефтепродуктов стран ЕС во втором квартале этого года снизился на 3%. Это незначительное сокращение поставок, по оценкам старшего аналитика «БКС Мир Инвестиций» Рональда Смита, может объясняться динамикой заполнения хранилищ.

По данным Евростата, продолжила сокращаться доля России и в импорте трубопроводного газа. Во втором квартале она снизилась на 14,5 п.п.— до 13,8% общего объема импорта ЕС. Крупнейшими поставщиками в апреле—июне были Норвегия (доля — 44,3%), Великобритания (17,8%) и Алжир (16,5%).

При этом РФ по-прежнему занимает второе после США место по экспорту в Евросоюз сжиженного природного газа. Доля США во втором квартале составила 46,4% (минус 2,8 п.п. год к году), России — 12,4% (минус 2,7 п.п.). В целом импорт газа странами ЕС сократился во втором квартале год к году заметнее, чем нефти — на 17%. Это, полагает Рональд Смит, связано с высоким уровнем запасов газа, которого Европе удалось достичь благодаря теплой зиме и стремлению добиться сокращения потребления этого вида топлива.

Кристина Боровикова, Татьяна Едовина