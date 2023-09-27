В офисе президента Украины назвали выдумкой дело в отношении Залужного

Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко отрицает, что на Украине возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Источники украинской службы BBC ранее сообщали, что он может стать фигурантом дела из-за потери Украиной южных территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich / Reuters Фото: Gleb Garanich / Reuters

«На Украине нет уголовного дела против Залужного, он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы»,— сказал господин Лещенко на брифинге (цитата по журналу «NV Украина»). Он назвал это «фейком российских пропагандистов».

Украинская служба BBC ранее сообщила подробности расследования уголовного дела по статьям о госизмене и халатном отношении к службе, которое было возбуждено по факту быстрого продвижения армии РФ на юге страны. Источники британской вещательной корпорации сообщили, что по этому делу следователи беседовали с Валерием Залужным. Как утверждалось, процессуального статуса у него нет, но он может появиться со временем. По данным BBC, в «узких политических кругах» это расследование называют «делом Залужного».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев