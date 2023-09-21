BBC: главкома ВСУ Залужного опросили по делу о госизмене и халатной службе

«Украинская служба BBC» узнала подробности расследования уголовного дела по статьям о госизмене и халатном отношении к службе (ч. 1 ст. 111 и ч. 3 ст. 425 УК Украины), которое было возбуждено 11 апреля 2022 года по факту быстрого продвижения армии РФ на юге страны в феврале того года. Источники издания сообщили, что по этому делу следователи беседовали с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Процессуального статуса у него нет, но он может появиться со временем. Как сообщает BBC, в «узких политических кругах» это расследование называют «делом Залужного».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главком ВСУ Валерий Залужный

Фото: Gleb Garanich / Reuters Главком ВСУ Валерий Залужный

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Следственными действиями занимается Государственное бюро расследований Украины. В группу также входят сотрудники Службы безопасности страны. BBC обратились в оба этих ведомства с вопросом, фигурирует ли фамилия Залужного в материалах, но в ГБР и СБУ информацию предоставить отказались. Журналисты отмечают, что на вопросы о сдаче юга господин Залужный отвечал в комитете Верховной рады (дата не называется). Участники той беседы передали слова главкома с той встречи так: в истории с югом «правда будет у каждого своя».

Валерий Залужный занимает должность главкома ВСУ с июля 2021 года.

По версии следствия, в феврале 2022 года в Херсонской области было ненадлежащим образом организовано минирование мостов и дамб, что позволило российской армии быстро продвинуться из Крыма вглубь украинского юга. С начала расследования, по данным BBC, по делу были допрошены более 50 человек — военнослужащие, сотрудники СБУ, бывшие руководители администрации Херсонской области.

В их числе:

командующий силами обороны Сергей Наев;

бывшие командующие группировки войск «Юг» генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов;

командиры военных формирований, входящих в состав группировки «Юг»;

бывший начальник Генштаба генерал Руслан Хомчак;

бывший руководитель Херсонской области — экс-глава областной военной администрации Геннадий Лагута. 16 сентября он был найден мертвым в Киеве;

экс-командир 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая обороняла юг, полковник Александр Виноградов.

По данным BBC, обвинения по делу пока никому не предъявили, но «вполне вероятно, что это может произойти в ближайшее время».

В материале журналистов говорится про еще одно дело, связанное со сдачей юга,— в отношении бывшего начальника ГУ СБУ в Крыму Олега Кулинича. Он был задержан в июле 2022 года. Официальные лица следственных органов Украины заявляли, что установлен факт сотрудничества господина Кулинича с российскими спецслужбами. 17 октября 2023 года его дело начнет рассматривать суд.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов