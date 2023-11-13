МИД РФ: позиция США по сектору Газа парализовала Совбез ООН

Совет Безопасности ООН после неоднократных призывов представителей ООН к прекращению огня в секторе Газа должен был выступить с соответствующим заявлением, считает министерство иностранных дел РФ. Однако этого не произошло из-за позиции США, которые выступают против прекращения огня.

«Соответствующее решение призван принять Совет Безопасности ООН в качестве главного органа по поддержанию международных мира и безопасности. Однако до сих пор Совет Безопасности не может выполнить свой прямой мандат и остается парализованным в результате позиции одной страны — США»,— говорится в заявлении МИД РФ.

Москва напомнила, что Вашингтон отверг два российских и бразильский проекты резолюции Совбеза по гуманитарному прекращению огня и голосовал против резолюции Генассамблеи ООН. «Вместо этого США ультимативно пытаются навязать делегациям в СБ ООН такое решение, которое позволило бы Израилю продолжать военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на Западном берегу реки Иордан и произвольные атаки на Ливан и Сирию»,— отмечает российское министерство.

МИД РФ считает, что предложенные США гуманитарные паузы не приведут к остановке боевых действий, потому что они «не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга». Москва считает, что Вашингтон отстаивает «агрессивные установки по борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праву на самооборону». Однако, как отмечает МИД РФ, «Израиль, как оккупирующая держава, таким правом в отношении оккупированной территории не обладает», но несет ответственность за исполнение обязательств по международному гуманитарному праву.

Российское министерство в сообщении для СМИ напомнило, что о сложной гуманитарной обстановке в секторе Газа заявляли руководство ООН, гуманитарное крыло организации и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась на фоне ответной военной операции Израиля против «Хамаса». В анклаве погибло больше 11 тыс. человек, большинство из них — женщины и дети. 27,5 тыс. человек ранены. В результате атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября, с которой началась война, погибли 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. были ранены, больше 200 человек захвачены в заложники. Международные организации констатируют дефицит воды, еды, медикаментов, мест для проживания в секторе Газа, постоянные обстрелы больниц и зданий БАПОР и отсутствие безопасных мест в анклаве. Агентства ООН называют ситуацию катастрофической.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Леонид Уварчев