Замглавы Минюста заявил о невозможности отмены моратория на смертную казнь в РФ

В России невозможна отмена моратория на смертную казнь из-за позиции Конституционного суда и «твердо установившихся за эти годы гарантий не подвергать такому наказанию осужденных», заявил замглавы Минюста РФ Андрей Логинов на презентации доклада России в Совете ООН по правам человека в Женеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена»,— сообщил господин Логинов (цитата по «РИА Новости»).

Мораторий на смертную казнь действует в России с 1997 года. При этом в Уголовном кодексе РФ данный вид наказания пока остается, но фактически он не применяется в стране с 1996-го.

В апреле 2023 года с инициативой о возврате вынесения и исполнения смертных приговоров выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, смертную казнь можно было бы применять в отношении террористов и педофилов. В Кремле в ответ заявили, что вопрос о возвращении смертной казни в России сейчас не обсуждается «ни на каком уровне». При этом глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас сказал, что возвращение смертной казни в России будет возможно только в случае принятия новой Конституции.

Александр Кислов