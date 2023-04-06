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Коммерсантъ FM
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Песков: в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос о возвращении в России смертной казни. Ранее с инициативой о возврате вынесения и исполнения смертных приговоров выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«В Кремле это никак не обсуждается. Этот вопрос неоднократно в разные периоды поднимается. Но никаких решений не принято»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-колла.

Сегодня, 6 апреля, стало известно, что Сергей Миронов отправил председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину письмо с предложением рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Реакция главы судебной инстанции на это предложение пока неизвестна.

Также вернуть в России смертную казнь предложил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, необходимо вернуть смертную казнь «для людей вроде Треповой». Речь идет о Дарье Треповой, обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

Александр Кислов

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