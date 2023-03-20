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Коммерсантъ FM
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Клишас заявил о невозможности возвращения смертной казни в России без принятия новой Конституции

Возвращение смертной казни в России будет возможно только в случае принятия новой Конституции, заявил глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас. Так он отреагировал на предложение лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова о введении высшей меры наказания для террористов и убийц детей.

Андрей Клишас

Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни»,— написал господин Клишас в своем Telegram-канале. Сенатор сослался на позицию председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, который считает единственной возможностью возвращения смертной казни принятие в РФ нового Основного закона.

Ранее Сергей Миронов в интервью «РИА Новости» заявил, что его партия призывает ввести «расстрел» в качестве меры наказания для террористов и их пособников, а также для убийц детей. Политик сослался на «данные соцопросов», согласно которым возвращение смертной казни поддерживает порядка 70% россиян.

8 декабря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил «преодолеть мораторий» на смертную казнь для диверсантов. Тогда господин Клишас, комментируя слова политика, также отмечал, что возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен.

Позднее сенатор подобным образом отвечал и на предложения властей Запорожской области о возвращении высшей меры наказания на новых территориях России. По его словам, такие инициативы напрямую противоречат Конституции.

Александр Кислов

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