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Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград, планировавшийся на 6–7 июня, в понедельник был отменен. Официально — из-за отказа соседних с Сербией стран предоставить коридор самолету российского министра, внесенному ЕС в санкционный список. Сербский президент Александр Вучич в вечернем обращении к нации пожаловался на «истерию в отношении Сербии с требованием отказаться от приема Лаврова», но критиковать ЕС и США не стал. Москва же вину за срыв визита возлагает не столько на страны-транзитеры, сколько на НАТО и ЕС.

Посол вместо министра

Вместо встречи с главой российского МИДа президент Сербии Александр Вучич принял в понедельник утром у себя в резиденции посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко. «Посол проинформировал меня о причинах, которые не позволили министру Лаврову прибыть в Белград, и представил подтверждающие документы»,— кратко сообщил президент Сербии в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Из документов следовало, что соседние с Сербией Болгария, Северная Македония и Черногория не разрешили пролет самолету российского министра, внесенному Западом в санкционный список. Детали Александр Вучич пообещал сообщить вечером в информационной программе «Дневник» главного сербского телеканала RTS. Впрочем, из почти получасового выступления президента в прямом телеэфире так и не состоявшемуся визиту главы МИД РФ было посвящено всего пара минут. Александр Вучич объявил, что отмена визита его не удивила, поскольку и он сам предупреждал об осложнении ситуации вокруг планируемой поездки российского министра.

А главный тезис президента на эту тему прозвучал так: «Такой истерии в отношении маленькой страны, как Сербия, я давно не видел. От нас требовали отказаться от приема Лаврова».

Кто требовал, сербский лидер не уточнил. Критики ни в адрес ЕС, ни в адрес США не прозвучало.

Помимо президента, в Сербии на отмену визита главы МИД РФ отреагировали многие. Часто посещающий Россию глава сербского МВД Александр Вулин объявил: «Те, кто не допустил приезда Сергея Лаврова, не хотят мира и мечтают о поражении России». Иначе ситуацию расценил один из лидеров оппозиционной коалиции «Мы должны» Добрица Веселинович. По его словам, «Александр Вучич снова попытался избежать ясного определения (своей позиции.— “Ъ”) в отношении войны на Украине».

А влиятельное и близкое президенту Сербии белградское издание Blic выразило распространенное в местных политических и экспертных кругах мнение статьей под заголовком «Воздушная блокада Лаврову — спасение для Сербии». «Более или менее известно, что Лавров фактически сам пригласил себя с визитом в Белград»,— заявил изданию экс-министр обороны Сербии Драган Шутановац. Тем самым сербский политик подтвердил слова источника “Ъ” в европейских дипломатических кругах, что в последние дни представители Белграда давали ясно понять чиновникам в ЕС: Сербия «не особо заинтересована» сейчас в приезде главы МИД РФ.

«Подпевалы больших дяденек»

Свое отношение к сорвавшемуся визиту в Сербию глава МИД РФ Сергей Лавров выразил в понедельник на специально созванной онлайн-пресс-конференции. Решение Северной Македонии, Черногории и Болгарии не дать его спецборту разрешения на пролет он назвал «беспрецедентным», «возмутительным» и «немыслимым». «Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере на данный момент, на российском направлении,— посетовал министр.— Еще одна наглядная и поучительная демонстрация того, насколько НАТО и ЕС могут пойти в задействовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами и не готов жертвовать принципами, достоинством в угоду правилам, которые Запад навязывает вместо международного права».

Из выступления Сергея Лаврова следовало, что вину за срыв визита Москва возлагает не столько на страны-транзитеры, сколько на НАТО и ЕС.

«Ситуация показала, чего стоит членство Черногории и Северной Македонии в Североатлантическом альянсе и зачем НАТО нуждается в такого рода странах: исключительно для того, чтобы наказывать, сдерживать Россию, расширять антироссийские плацдармы в Европе и создавать механизмы сдерживания»,— заявил он. И добавил: «В качестве инструмента сдерживания России, в качестве подпевал больших дяденек Северная Македония и Черногория со своей ролью вполне справились».

По словам министра, в Белграде у него была запланировано несколько важных встреч — с президентом Сербии, главой МИДа, спикером парламента и духовенством Сербской православной церкви. «Мы хотели поговорить о быстро развивающемся двустороннем стратегическом партнерстве и о международных делах, но, видимо, брюссельским кукловодам очень не хотелось предоставить нам площадку для того, чтобы мы изложили российскую позицию»,— предположил Сергей Лавров.

С учетом сорвавшегося визита в Белград глава МИД РФ пригласил своего сербского коллегу Николу Селаковича в ближайшее время посетить Москву.

«Надеюсь, что самолет, на котором он будет лететь, рейсовый или специальный, не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя»,— добавил он, заверив, что отношения России и Сербии «разрушить никому не удастся».

О том, что продолжению контактов Москвы и Белграда «враждебные действия» других стран не помешают, в понедельник заверил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А вице-спикер Совета федерации Константин Косачев предложил: две страны должны сообща отреагировать на «демарш, направленный против России как государства и против Сербии как государства». «Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было»,— написал он своем Telegram-канале.

Предложение вице-спикера Совета федерации в Белграде восприняли, судя по всему, без энтузиазма. На него откликнулось то же издание Blic — статьей под красноречивым заголовком «Новая провокация из Москвы: Косачев требует жесткого совместного ответа России и Сербии на блокаду визита Лаврова». Ее смысл: Сербии ни к чему жесткая политика в отношение Запада.

Геннадий Сысоев, Елена Черненко