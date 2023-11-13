Bloomberg: капитализация Xiaomi выросла на $20 млрд на фоне проблем Apple в Китае

По подсчетам агентства Bloomberg, с июня рыночная капитализация китайского производителя электроники Xiaomi увеличилась на $20 млрд. Агентство связывает рост котировок этой китайской компании и других местных производителей смартфонов со снижением продаж Apple в Китае и увеличением продаж его конкурентов, в том числе Xiaomi. В начале ноября Apple отчиталась о четвертом подряд снижении общей выручки. Эксперты связывают это в первую очередь с сокращением продаж Apple в Китае, который является для компании третьим по величине рынком сбыта. Выручка китайского подразделения Apple снизилась на 2,5%, составив $15,1 млрд. В этом регионе на продажи Apple негативно влияет общее замедление экономики, а также усиливающаяся конкуренция со стороны местных компаний. Кроме того, ранее The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что китайские власти запретили местным чиновникам пользоваться iPhone для служебных целей и приносить их на работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce, Reuters Фото: Nacho Doce, Reuters

В таких условиях аналитики ожидают дальнейшего роста выручки местных конкурентов Apple. «Huawei все активнее наращивает продажи благодаря своим новым продуктам с уникальными функциями камер и спутниковой связью,— цитирует Bloomberg аналитика инвесткомпании GAM Investment Management Цзян Си Кортези.— Темпы же продаж iPhone в Китае замедляются, поскольку многие потребители не видят для себя существенных улучшений в функциональности нового iPhone».

Евгений Хвостик