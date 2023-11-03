Вчера поздно вечером, 2 ноября, корпорация Apple представила отчетность за четвертый квартал и финансовый 2023 год в целом, завершившийся 30 сентября. Выручка компании в четвертом квартале сократилась на 1%, до $89,5 млрд. Тем самым выручка Apple снижается четвертый квартал подряд. Чистая прибыль в этот период выросла на 11%, составив почти $23 млрд. За год в целом выручка Apple сократилась почти на 3%, до $383,3 млрд. Чистая прибыль также снизилась примерно на 3%, до $97 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / Reuters, Thomas Peter / File photo / Reuters Фото: Thomas Peter / Reuters, Thomas Peter / File photo / Reuters

Квартальные и годовые результаты Apple оказались на уровне прогнозов аналитиков. Но беспокойство инвесторов вызвало заявление руководства компании, что в первом квартале следующего финансового года ее выручка будет находиться примерно на уровне прошлого года. После публикации отчетности акции Apple снизились на 3%.

Снижение выручки Apple связано в первую очередь с сокращением продаж в Китае, который является для компании третьим по величине рынком сбыта. В этом регионе на продажи Apple негативно влияет общее замедление экономики, а также усиливающаяся конкуренция со стороны Huawei. Кроме того, ранее The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что китайские власти запретили местным чиновникам пользоваться iPhone для служебных целей и приносить их на работу. В четвертом квартале выручка китайского подразделения Apple снизилась на 2,5%, составив $15,1 млрд.

Что касается отдельных категорий продукции Apple, то продажи iPhone за квартал выросли на 2,8%, до $43,8 млрд. В сентябре Apple представила новую модель iPhone 15. Продажи Mac снизились за квартал на 33%, до $7,6 млрд, а iPad — на 9%, до $6,4 млрд. При этом существенно выросли доходы от сервисов (это подразделение в числе прочего включает музыкальный стриминговый сервис Apple Music и видеосервис Apple TV+) — на 16%, до $22,3 млрд.

Яна Рождественская