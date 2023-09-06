Китайским чиновникам запретили пользоваться iPhone

Китайские власти запретили чиновникам министерств, ведомств и других органов государственного управления пользоваться для служебных целей и приносить на работу iPhone и смартфоны других иностранных производителей. Соответствующее распоряжение было разослано чиновникам их непосредственными начальниками по внутренним чатам или сообщено на собраниях. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, это распоряжение — очередная попытка сократить использование иностранных технологий в стране и укрепить этим кибербезопасность в условиях развернутой кампании по ограничению утечки за пределы КНР конфиденциальной информации.

Ранее власти страны уже вводили ограничения на использование iPhone в отдельных ведомствах, но теперь это распоряжение расширено. Между тем, как ожидают эксперты, решение властей КНР значительно ухудшат показатели иностранных брендов в стране, включая Apple. Сейчас Apple занимает доминирующее положение на китайском рынке смартфонов верхнего ценового сегмента. Китай является одним из крупнейших рынков для американского производителя и обеспечивает ему 19% всей выручки. Ни Apple, ни китайские власти пока не отреагировали на публикацию.

Алена Миклашевская